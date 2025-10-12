Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 305 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 12.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 12.10.2025 (обновлено: 12:17 12.10.2025)
ВСУ потеряли до 305 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 305 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" за сутки в ходе СВО уничтожили до 305 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.10.2025
ВСУ потеряли до 305 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли до 305 боевиков и танк в зоне действий "Востока" за сутки

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Группировка "Восток" за сутки в ходе СВО уничтожили до 305 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Противник потерял до 305 военнослужащих, танк, десять автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новониколаевка, Полтавка, Привольное, Успеновка Запорожской области, Вишневое и Даниловка Днепропетровской области.
