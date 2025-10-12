https://ria.ru/20251012/spetsoperatsiya-2047791900.html
ВСУ потеряли до 305 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 305 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 12.10.2025
ВСУ потеряли до 305 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" за сутки в ходе СВО уничтожили до 305 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T12:11:00+03:00
2025-10-12T12:11:00+03:00
2025-10-12T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382364_0:139:2942:1794_1920x0_80_0_0_c3f02525514bc1b43013076699d05fbb.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382364_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_2cde0e7b10dfa73e0bd603f64c6dbf3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 305 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 305 боевиков и танк в зоне действий "Востока" за сутки