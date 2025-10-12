Рейтинг@Mail.ru
Ученые предупредили о новых вспышках на Солнце - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
18:21 12.10.2025 (обновлено: 18:50 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/solntse-2047832444.html
Ученые предупредили о новых вспышках на Солнце
Ученые предупредили о новых вспышках на Солнце - РИА Новости, 12.10.2025
Ученые предупредили о новых вспышках на Солнце
Вечером на Солнце возобновятся вспышки, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T18:21:00+03:00
2025-10-12T18:50:00+03:00
наука
российская академия наук
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034078624_0:63:1024:639_1920x0_80_0_0_aa1f458e7d647b84df229a71e6fec45a.jpg
https://ria.ru/20250222/solntse-2000943714.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034078624_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_fafbd608d2d027b55cec7423c0cc5ba4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Российская академия наук, вспышки на Солнце
Ученые предупредили о новых вспышках на Солнце

ИКИ РАН: на Солнце начался рост активных областей

© Космическая погода — xras.ru/TelegramВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Космическая погода — xras.ru/Telegram
Вспышки на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Вечером на Солнце возобновятся вспышки, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«

"К вечеру возобновятся вспышки. Звезда начнет сжигать энергию", — отметили там.

Ученые объяснили, что на Солнце начался рост активных областей. Пятна сами по себе безобидные структуры, но если они возникают на пустом месте из ничего, то только в ответ на выброс из глубины на поверхность сильных магнитных полей с большими запасами энергии.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Ученый рассказал о непредсказуемости последствий "супервзрыва" на Солнце
22 февраля, 04:14
 
НаукаРоссийская академия науквспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала