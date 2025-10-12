Ученый рассказал, почему вспышки на Солнце опасны для космических кораблей

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Сильные вспышки на Солнце могут вывести из строя космический корабль при полёте за пределы земной орбиты, где отсутствует защита земной атмосферы, в том числе на Марс, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

Учёный рассказал, что на Международной космической станции для защиты от факторов солнечной активности применяются листы алюминия толщиной чуть более миллиметра, но при полёте на Марс такого слоя не хватит. В случае, если для устранения поломки, случившейся на пути к Марсу, будет снаряжён спасательный корабль, ему придётся несколько месяцев лететь к месту аварии, отметил руководитель Лаборатории.