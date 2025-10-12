Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказал, почему вспышки на Солнце опасны для космических кораблей - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
06:35 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/solntse-2047761318.html
Ученый рассказал, почему вспышки на Солнце опасны для космических кораблей
Ученый рассказал, почему вспышки на Солнце опасны для космических кораблей - РИА Новости, 12.10.2025
Ученый рассказал, почему вспышки на Солнце опасны для космических кораблей
Сильные вспышки на Солнце могут вывести из строя космический корабль при полёте за пределы земной орбиты, где отсутствует защита земной атмосферы, в том числе... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T06:35:00+03:00
2025-10-12T06:35:00+03:00
наука
марс
российская академия наук
солнце
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35411/68/354116895_0:149:648:514_1920x0_80_0_0_64aaca8eab01d3cab72f0963d8b7f388.jpg
https://ria.ru/20251010/solntse-2047418887.html
марс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35411/68/354116895_0:88:648:574_1920x0_80_0_0_b2fba4bd5c106b5930028ad71595b798.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марс, российская академия наук, солнце, наука
Наука, Марс, Российская академия наук, Солнце, Наука
Ученый рассказал, почему вспышки на Солнце опасны для космических кораблей

Богачев: вспышки на Солнце могут вывести из строя корабль при полете к Марсу

© NASAВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© NASA
Вспышки на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Сильные вспышки на Солнце могут вывести из строя космический корабль при полёте за пределы земной орбиты, где отсутствует защита земной атмосферы, в том числе на Марс, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
"Полёты, безусловно, будут возможны, но они будут сопровождаться серьёзными рисками и для экипажа, и для самой техники. Корабль до Марса летит, условно, полгода, и сильные вспышки могут его просто вывести из строя", - сказал Богачев.
Учёный рассказал, что на Международной космической станции для защиты от факторов солнечной активности применяются листы алюминия толщиной чуть более миллиметра, но при полёте на Марс такого слоя не хватит. В случае, если для устранения поломки, случившейся на пути к Марсу, будет снаряжён спасательный корабль, ему придётся несколько месяцев лететь к месту аварии, отметил руководитель Лаборатории.
Солнечная система - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В РАН спрогнозировали, когда Солнце сожжет Землю
10 октября, 03:26
 
НаукаМарсРоссийская академия наукСолнцеНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала