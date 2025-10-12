https://ria.ru/20251012/solntse-2047761318.html
Ученый рассказал, почему вспышки на Солнце опасны для космических кораблей
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Сильные вспышки на Солнце могут вывести из строя космический корабль при полёте за пределы земной орбиты, где отсутствует защита земной атмосферы, в том числе на Марс, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
"Полёты, безусловно, будут возможны, но они будут сопровождаться серьёзными рисками и для экипажа, и для самой техники. Корабль до Марса
летит, условно, полгода, и сильные вспышки могут его просто вывести из строя", - сказал Богачев.
Учёный рассказал, что на Международной космической станции для защиты от факторов солнечной активности применяются листы алюминия толщиной чуть более миллиметра, но при полёте на Марс такого слоя не хватит. В случае, если для устранения поломки, случившейся на пути к Марсу, будет снаряжён спасательный корабль, ему придётся несколько месяцев лететь к месту аварии, отметил руководитель Лаборатории.