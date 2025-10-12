Арестованный велосипедист из Франции прочитал свое уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 12 окт - РИА Новости. Французский велосипедист Софиан Сехили, арестованный в Приморье за незаконное пересечение государственной границы РФ, ознакомился с материалами уголовного дела, сообщила РИА Новости его адвокат Алла Кушнир.

Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России . Уссурийский районный суд арестовал француза до 4 октября, защита обжаловала это решение. Приморский краевой суд в четверг отклонил апелляцию и оставил француза в СИЗО.

"Да, мы уже ознакомились с материалами уголовного дела. Ему (Софиану Сехили - ред.) перевели все необходимые документы. Уголовное дело полностью не переводится, а все процессуальные документы - постановление о предъявлении обвинения, постановление суда, мои жалобы, как адвоката, все это ему перевели", - сказала РИА Новости Кушнир.

Иран, Казахстан, Монголия и Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых - Турция Китай . Финиш Сехили запланировал во Владивостоке

Уссурийский районный суд 30 сентября продлил до 3 ноября срок содержания под стражей Сехили по делу о незаконном пересечении госграницы РФ (часть 1 статьи 322 УК РФ). Защита обжаловала это решение, заявила РИА Новости адвокат французского велопутешественника Алла Кушнир. Она также рассказала агентству, что подаст и кассационную жалобу на решение Приморского крайсуда, который в четверг оставил француза в СИЗО.

В изоляторе Уссурийска Сехили посетил председатель краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин. По его словам, француза беспокоит отсутствие регулярного душа и непривычная еда, но остальные условия его устраивают.