Рейтинг@Mail.ru
ЮАР и США находятся на пороге заключения торговой сделки по пошлинам - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:57 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/sdelka-2047751191.html
ЮАР и США находятся на пороге заключения торговой сделки по пошлинам
ЮАР и США находятся на пороге заключения торговой сделки по пошлинам - РИА Новости, 12.10.2025
ЮАР и США находятся на пороге заключения торговой сделки по пошлинам
ЮАР и США в скором времени могут заключить сделку о торговых пошлинах, заявил министр торговли ЮАР Паркс Тау, его слова передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T02:57:00+03:00
2025-10-12T02:57:00+03:00
в мире
юар
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151605/50/1516055092_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_01a140d68fcfaff75c6897c995b247d6.jpg
https://ria.ru/20250529/yuar-2019711733.html
https://ria.ru/20250804/yaponiya-2033159869.html
юар
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151605/50/1516055092_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f71e28f97a504812d2b4a75ff6738675.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юар, сша
В мире, ЮАР, США
ЮАР и США находятся на пороге заключения торговой сделки по пошлинам

Паркс Тау заявил, что ЮАР и США скоро могут заключить сделку о торговых пошлинах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид города Претория в ЮАР
Вид города Претория в ЮАР - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Вид города Претория в ЮАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ЮАР и США в скором времени могут заключить сделку о торговых пошлинах, заявил министр торговли ЮАР Паркс Тау, его слова передает агентство Bloomberg.
В сентябре агентство Рейтер передавало, что Тау и торговый представитель США Джеймисон Грир провели встречу, где обсудили торговую сделку, которая могла бы снизить американские пошлины.
Президент США Дональд Трамп и президент ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Встреча Рамафосы с Трампом нанесла серьезный ущерб имиджу ЮАР, пишет FT
29 мая, 09:16
"Мы находимся на пороге достижения согласия о пошлинах и об их взаимной выгоде для обеих стран", - передает слова Тау на мероприятии на курорте в Драконовых горах.
По заявлению Тау, на данный момент странам необходимо еще обсудить пять острых вопросов, включая законы о расширении прав чернокожих.
Агентство передает, что Трамп ранее критиковал законы ЮАР о расширении экономических прав чернокожего населения и заявлял, что белые фермеры страны якобы подвергаются геноциду.
Ранее США направили ЮАР уведомление о повышении таможенных пошлин на южноафриканские товары с 8 августа. В конце июля министр торговли ЮАР во время интервью на местной радиостанции 702 сообщил, что представители США призвали республику представить Белому дому новую измененную торговую сделку на фоне приближавшегося срока по введению пошлин.
В начале июля офис президента ЮАР заявлял, что Южно-Африканская Республика выразила свою приверженность дипломатическим усилиям в достижении сбалансированных и взаимовыгодных торговых отношений с США на фоне объявления Трампом о введении новых импортных пошлин на товары. В заявлении отмечалось также, что ЮАР продолжила переговоры с США.
Дональд Трамп и Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Премьер Японии прокомментировал сделку по пошлинам с США
4 августа, 04:31
 
В миреЮАРСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала