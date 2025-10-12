ЮАР и США находятся на пороге заключения торговой сделки по пошлинам

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ЮАР и США в скором времени могут заключить сделку о торговых пошлинах, заявил министр торговли ЮАР Паркс Тау, его слова передает агентство ЮАР и США в скором времени могут заключить сделку о торговых пошлинах, заявил министр торговли ЮАР Паркс Тау, его слова передает агентство Bloomberg

В сентябре агентство Рейтер передавало, что Тау и торговый представитель США Джеймисон Грир провели встречу, где обсудили торговую сделку, которая могла бы снизить американские пошлины.

"Мы находимся на пороге достижения согласия о пошлинах и об их взаимной выгоде для обеих стран", - передает слова Тау на мероприятии на курорте в Драконовых горах.

По заявлению Тау, на данный момент странам необходимо еще обсудить пять острых вопросов, включая законы о расширении прав чернокожих.

Агентство передает, что Трамп ранее критиковал законы ЮАР о расширении экономических прав чернокожего населения и заявлял, что белые фермеры страны якобы подвергаются геноциду.

Ранее США направили ЮАР уведомление о повышении таможенных пошлин на южноафриканские товары с 8 августа. В конце июля министр торговли ЮАР во время интервью на местной радиостанции 702 сообщил, что представители США призвали республику представить Белому дому новую измененную торговую сделку на фоне приближавшегося срока по введению пошлин.