Ушаков рассказал о голословных обвинениях в адрес России

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В отношении России было много голословных обвинений, но многие страны в них поверили, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Настолько было много обвинений, в том числе голословных, в отношении России
, что некоторые стали в это верить. А некоторые не верят, но боятся общей ситуации, потому что общая ситуация крайне неблагоприятна в отношении России", - сказал Ушаков
журналисту "России 1" Павлу Зарубину
в ответ на вопрос, чем объясняется нынешняя "сумасшедшая ненависть" европейцев в отношении России.
Он отметил, что в этом плане дает о себе знать "сверхактивная работа и в рамках политического истеблишмента и, главное, с людьми, с общественностью".