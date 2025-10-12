Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о голословных обвинениях в адрес России
12:41 12.10.2025 (обновлено: 12:56 12.10.2025)
Ушаков рассказал о голословных обвинениях в адрес России
Ушаков рассказал о голословных обвинениях в адрес России
В отношении России было много голословных обвинений, но многие страны в них поверили, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 12.10.2025
Ушаков рассказал о голословных обвинениях в адрес России

Ушаков: многие страны поверили в голословные обвинения в отношении России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В отношении России было много голословных обвинений, но многие страны в них поверили, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Настолько было много обвинений, в том числе голословных, в отношении России, что некоторые стали в это верить. А некоторые не верят, но боятся общей ситуации, потому что общая ситуация крайне неблагоприятна в отношении России", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину в ответ на вопрос, чем объясняется нынешняя "сумасшедшая ненависть" европейцев в отношении России.
Он отметил, что в этом плане дает о себе знать "сверхактивная работа и в рамках политического истеблишмента и, главное, с людьми, с общественностью".
