Ушаков рассказал о голословных обвинениях в адрес России

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В отношении России было много голословных обвинений, но многие страны в них поверили, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он отметил, что в этом плане дает о себе знать "сверхактивная работа и в рамках политического истеблишмента и, главное, с людьми, с общественностью".