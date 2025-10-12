https://ria.ru/20251012/pozhar-2047762819.html
В Дагестане локализовали крупный пожар в административном здании
Пожар в административном здании в населенном пункте Карата в Ахвахском районе Дагестана локализован на площади 1,8 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.10.2025
