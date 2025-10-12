Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили изменить рацион питания школьников - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:14 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/pitanie-2047763185.html
В Госдуме предложили изменить рацион питания школьников
В Госдуме предложили изменить рацион питания школьников - РИА Новости, 12.10.2025
В Госдуме предложили изменить рацион питания школьников
Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение в министерство образования Московской области с предложением провести... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T07:14:00+03:00
2025-10-12T07:14:00+03:00
общество
воронежская область
московская область (подмосковье)
амир хамитов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97607/11/976071115_0:97:1200:772_1920x0_80_0_0_26829af1a9b7b84569dd1d475e2a12aa.jpg
https://ria.ru/20251011/ucheba-2047655690.html
https://ria.ru/20240531/zhaloby-1949638309.html
воронежская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97607/11/976071115_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_2f720086bab1506224747f4105940929.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, воронежская область, московская область (подмосковье), амир хамитов, госдума рф
Общество, Воронежская область, Московская область (Подмосковье), Амир Хамитов, Госдума РФ
В Госдуме предложили изменить рацион питания школьников

Депутат Хамитов предложил изменить рацион питания школьников в Подмосковье

© РИА Новости / Ксения СидороваШкольники в столовой.
Школьники в столовой. - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Ксения Сидорова
Школьники в столовой.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение в министерство образования Московской области с предложением провести эксперимент по изменению рациона питания школьников, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В письме Хамитов рассказал, что в ряде районов Воронежской области стартовал важный эксперимент — из школьного меню убрали мини-пиццы, сосиски в тесте и другие жирные снеки, а на смену им пришли салаты, фрукты и сбалансированные блюда. По словам политика, основной целью эксперимента является профилактика детского ожирения и формирование здоровых привычек питания.
Ученики начальных классов - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Онищенко оценил возможность введения четырехдневной учебной недели в школах
11 октября, 04:46
"В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность проведения аналогичного эксперимента в образовательных учреждениях Московской области или пересмотра существующих подходов к организации школьного питания с целью внедрения более здоровых и сбалансированных рационов для детей", - сказано в обращении.
В беседе с РИА Новости Хамитов отметил, что именно в школе закладываются привычки, которые остаются на всю жизнь. Политик считает, что когда 80% меню составляют сладости и выпечка — это не про питание, а про риск для здоровья и будущих проблем.
"Хотелось бы, чтобы школьные столовые предлагали детям еду, которая помогает расти сильными, здоровыми и активными — без фанатизма, но с умом и заботой", - подытожил он.
Питание в школьной столовой - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Почти на 10% снизились жалобы на еду в школах Подмосковья с проверками ИИ
31 мая 2024, 12:54
 
ОбществоВоронежская областьМосковская область (Подмосковье)Амир ХамитовГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала