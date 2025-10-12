В Госдуме предложили изменить рацион питания школьников

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение в министерство образования Московской области с предложением провести эксперимент по изменению рациона питания школьников, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В беседе с РИА Новости Хамитов отметил, что именно в школе закладываются привычки, которые остаются на всю жизнь. Политик считает, что когда 80% меню составляют сладости и выпечка — это не про питание, а про риск для здоровья и будущих проблем.