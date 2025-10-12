Рейтинг@Mail.ru
Евраев: новый мост через Волгу увеличит градостроительный потенциал - РИА Новости, 12.10.2025
00:28 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/most-2047745101.html
Евраев: новый мост через Волгу увеличит градостроительный потенциал
Евраев: новый мост через Волгу увеличит градостроительный потенциал - РИА Новости, 12.10.2025
Евраев: новый мост через Волгу увеличит градостроительный потенциал
Третий мост через Волгу увеличит градостроительный потенциал Ярославской области на 5 миллионов квадратных метров, заявил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T00:28:00+03:00
2025-10-12T00:28:00+03:00
ярославская область
ярославль
михаил евраев
совет федерации рф
экономика
ярославская область
ярославль
ярославская область, ярославль, михаил евраев, совет федерации рф, экономика
Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев, Совет Федерации РФ, Экономика
Евраев: новый мост через Волгу увеличит градостроительный потенциал

Евраев: третий мост через Волгу увеличит градостроительный потенциал региона

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Город Ярославль и река Волга
Город Ярославль и река Волга
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Город Ярославль и река Волга. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Третий мост через Волгу увеличит градостроительный потенциал Ярославской области на 5 миллионов квадратных метров, заявил губернатор Михаил Евраев.
По данным пресс-службы правительства региона, в Ярославле состоялось выездное заседание комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Темой совещания стали актуальные вопросы реализации механизма комплексного развития территорий (КРТ).
Ярославль - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Новый крупный медицинский центр построят в Ярославле
29 августа, 21:14
Губернатор Михаил Евраев отметил на заседании, что градостроительный потенциал 19 проектов КРТ в Ярославской области составляет более 2 миллионов квадратных метров. В настоящее время выдано девять разрешений на строительство на трех территориях. На одной из них уже есть введенные в эксплуатацию жилые дома и некоммерческая недвижимость, отметил глава региона.
"Строительство третьего моста через Волгу увеличит градостроительный потенциал на пять миллионов квадратных метров", - сообщил Евраев.
Он отметил, что программа комплексного развития территорий имеет серьезное значение для развития территорий.
"Это не просто строительство жилья инвестором в больших объемах. Здесь комплексно решаются вопросы подключения к инженерным коммуникациям, строительства детских садов, школ, медучреждений, повышения транспортной доступности", - подчеркнул губернатор.
Члены Совета Федерации оценили реализацию проектов в Ярославской области. Сенаторы посетили застраивающиеся площадки в Заволжском и Дзержинском районах Ярославля, а также в Рыбинске, где в 2021 году началась реализация первого проекта КРТ в регионе.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Определен подрядчик строительства третьего моста через Волгу в Ярославле
1 августа, 15:16
 
