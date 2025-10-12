Евраев: новый мост через Волгу увеличит градостроительный потенциал

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Третий мост через Волгу увеличит градостроительный потенциал Ярославской области на 5 миллионов квадратных метров, заявил губернатор Михаил Евраев.

По данным пресс-службы правительства региона, в Ярославле состоялось выездное заседание комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Темой совещания стали актуальные вопросы реализации механизма комплексного развития территорий (КРТ).

Губернатор Михаил Евраев отметил на заседании, что градостроительный потенциал 19 проектов КРТ в Ярославской области составляет более 2 миллионов квадратных метров. В настоящее время выдано девять разрешений на строительство на трех территориях. На одной из них уже есть введенные в эксплуатацию жилые дома и некоммерческая недвижимость, отметил глава региона.

"Строительство третьего моста через Волгу увеличит градостроительный потенциал на пять миллионов квадратных метров", - сообщил Евраев.

Он отметил, что программа комплексного развития территорий имеет серьезное значение для развития территорий.

"Это не просто строительство жилья инвестором в больших объемах. Здесь комплексно решаются вопросы подключения к инженерным коммуникациям, строительства детских садов, школ, медучреждений, повышения транспортной доступности", - подчеркнул губернатор.