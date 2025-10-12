Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказал о рисках для пилотируемых миссий на Марс
Наука
 
09:21 12.10.2025 (обновлено: 12:25 12.10.2025)
Ученый рассказал о рисках для пилотируемых миссий на Марс
Солнечная активность и связанные с ней факторы опасны не только для здоровья человека, но и для космической техники, поэтому окажут большое влияние на... РИА Новости, 12.10.2025
марс, луна, земля, российская академия наук, космос
Ученый рассказал о рисках для пилотируемых миссий на Марс

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Солнечная активность и связанные с ней факторы опасны не только для здоровья человека, но и для космической техники, поэтому окажут большое влияние на планирование первых пилотируемых миссий на Марс, сообщил в интервью РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
"Желание человека высадиться на Марс это (риски от космической радиации. — Прим. ред.), конечно, не уменьшит, и полеты рано или поздно начнутся, но все это нужно очень хорошо продумать, особенно на начальном, пионерском этапе пилотируемого освоения Марса", — сказал Богачев.

По его словам, солнечная активность и сопутствующее ей рентгеновское излучение, от которых людей на Земле защищает атмосфера планеты, несут серьезные риски для пилотируемых полетов к другим небесным телам. Сильные вспышки могут не только оказать влияние на человека, но и, к примеру, вывести из строя космический корабль.
В то же время сейчас на фоне спада солнечной активности, наступает благоприятный период для полетов к Луне и Марсу. Активность вновь начнет расти в 2032-2033 годах, после чего риски вновь повысятся, добавил Богачев.
Он напомнил, что США собираются в 2026 году отправить пилотируемый корабль для облета Луны, а в 2027 году — посадочный. Существуют планы пилотируемых полетов на Марс уже в следующем десятилетии, однако, по оценке ученого, такая возможность появится примерно в 50-х годах XXI века.
Планета Марс - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В РАН рассказали, можно ли слетать на Марс и обратно
12 апреля, 15:36
 
НаукаМарсЛунаЗемляРоссийская академия наукКосмос - РИА НаукаКосмос
 
 
