В Махачкале водитель протаранил четыре припаркованные машины и скрылся
В Махачкале водитель протаранил четыре припаркованные машины и скрылся
Водитель в Махачкале столкнулся с другим автомобилем после проезда на "красный", а затем протаранил еще четыре припаркованные машины, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.10.2025
В Махачкале водитель после ДТП протаранил 4 припаркованные машины и скрылся
МАХАЧКАЛА, 12 окт - РИА Новости. Водитель в Махачкале столкнулся с другим автомобилем после проезда на "красный", а затем протаранил еще четыре припаркованные машины, сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Дагестана.
"Одиннадцатого октября …, примерно в 22.30 (мск), в Махачкале, на перекрестке улиц Батырая и Дахадаева, 33-летний местный житель, управляя автомобилем Lixiang L6, не предоставил преимущество в движении на перекрестке, проехав на запрещающий сигнал светофора, и столкнулся с Toyota Camry под управлением 29-летней местной жительницы, после чего совершил наезд на припаркованные автомобили LADA Priora, Hyundai Solaris, Toyota Camry и LADA Granta", – говорится в сообщении
Обошлось без пострадавших. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но вскоре его доставили в отдел полиции. Установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии и имеет непогашенную судимость.
От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался, в связи с чем собран материал для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 264.1 УК РФ
(Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), добавили в ведомстве.