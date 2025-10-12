В Махачкале водитель протаранил четыре припаркованные машины и скрылся

МАХАЧКАЛА, 12 окт - РИА Новости. Водитель в Махачкале столкнулся с другим автомобилем после проезда на "красный", а затем протаранил еще четыре припаркованные машины, сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Дагестана.

Обошлось без пострадавших. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но вскоре его доставили в отдел полиции. Установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии и имеет непогашенную судимость.