Лукашенко высказался о замедлении переговоров по украинскому урегулированию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что замедление в переговорах по мирному урегулированию на Украине связано не с США, Россией и даже не с ЕС, а... РИА Новости, 12.10.2025
Лукашенко высказался о замедлении переговоров по украинскому урегулированию
