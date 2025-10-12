Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко высказался о замедлении переговоров по украинскому урегулированию
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 12.10.2025 (обновлено: 13:54 12.10.2025)
Лукашенко высказался о замедлении переговоров по украинскому урегулированию
Лукашенко высказался о замедлении переговоров по украинскому урегулированию - РИА Новости, 12.10.2025
Лукашенко высказался о замедлении переговоров по украинскому урегулированию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что замедление в переговорах по мирному урегулированию на Украине связано не с США, Россией и даже не с ЕС, а... РИА Новости, 12.10.2025
Лукашенко высказался о замедлении переговоров по украинскому урегулированию

Лукашенко высказался о замедлении переговоров по урегулированию на Украине

МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что замедление в переговорах по мирному урегулированию на Украине связано не с США, Россией и даже не с ЕС, а больше с позицией Владимира Зеленского.
"Вы знаете, я (ранее - ред.) всё больше был склонен обвинять европейских лидеров и Европу в недоговороспособности. Но сегодня мы получаем массу информации в последние дни, что здесь дело не в Соединенных Штатах Америки, которые очень хотят продвижения здесь, не в России, которая готова к продвижению. И не в европейских лидерах, а больше во Владимире Александровиче Зеленском проблема", - сказал Лукашенко корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину, отрывок беседы опубликован в Telegram-канале журналистам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияЕвросоюзВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийПавел Зарубин
 
 
