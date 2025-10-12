Рейтинг@Mail.ru
Хасбик пригрозил должнику, который не возвращает ему более миллиона рублей
13:02 12.10.2025
Хасбик пригрозил должнику, который не возвращает ему более миллиона рублей
Блогер из Дагестана Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, пригрозил должнику и, предположительно, написал заявление в полицию. РИА Новости, 12.10.2025
Хасбик пригрозил должнику, который не возвращает ему более миллиона рублей

© Соцсети блогераХасбулла Магомедов
Хасбулла Магомедов - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Соцсети блогера
Хасбулла Магомедов. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 12 окт - РИА Новости. Блогер из Дагестана Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, пригрозил должнику и, предположительно, написал заявление в полицию.
Ранее блогер на своей странице в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) рассказал о должнике, который не возвращает ему 1,3 миллиона рублей и, по его словам, не отвечает на звонки.
"Это называется довели меня до этого… Должники, держитесь, с вами только так, Вы же любите мужское слово нарушать, также другие тоже умеют их нарушать". – написал блогер на этот раз и сделал отсылку к Корану, где говорится о важности возврата долгов.
Также Хасбик разместил фотографию, продолжительно, из отделения полиции.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
