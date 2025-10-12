Рейтинг@Mail.ru
Минтруд и Минфин обсуждают диверсификацию ставки по семейной ипотеке
06:36 12.10.2025 (обновлено: 11:20 12.10.2025)
Минтруд и Минфин обсуждают диверсификацию ставки по семейной ипотеке
Минтруд и Минфин обсуждают диверсификацию ставки по семейной ипотеке - РИА Новости, 12.10.2025
Минтруд и Минфин обсуждают диверсификацию ставки по семейной ипотеке
Минтруд и Минфин России обсуждают параметры компенсации при диверсификации ставки по семейной ипотеке, сообщил РИА Новости министр труда Антон Котяков. РИА Новости, 12.10.2025
россия
антон котяков
валентина матвиенко
совет федерации рф
экономика
https://realty.ria.ru/20251006/matvienko-2046602454.html
россия, антон котяков, валентина матвиенко, совет федерации рф, экономика
Россия, Антон Котяков, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Экономика
Минтруд и Минфин обсуждают диверсификацию ставки по семейной ипотеке

Минтруд и Минфин обсуждают компенсацию при диверсификации ставки по ипотеке

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Минтруд и Минфин России обсуждают параметры компенсации при диверсификации ставки по семейной ипотеке, сообщил РИА Новости министр труда Антон Котяков.
Ранее он заявил РИА Новости, что министерство поддерживает предложение по диверсификации ставки по семейной ипотеке. С таким предложением ранее выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сейчас обсуждаем размеры вместе с Министерством финансов. Потому что в целом администрирование всех средств на компенсацию процента ставки банком администрирует сам Минфин", — сказал РИА Новости Котяков.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Матвиенко назвала цель льготной семейной ипотеки
6 октября, 12:09
 
6 октября, 12:09
 
 
