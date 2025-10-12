Перемирие в Газе не означает окончания конфликта, заявил Эрдоган

На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет войска до согласованной линии внутри сектора и освободит сотни палестинцев, включая пожизненно осужденных за терроризм.

План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа — контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.