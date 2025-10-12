https://ria.ru/20251012/gaza-2047822657.html
Перемирие в Газе не означает окончания конфликта, заявил Эрдоган
АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что перемирие в секторе Газа не означает окончания конфликта, подчеркнув, что исламский мир ожидает "большое испытание".
Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси
заявила, что 13 октября состоится "саммит мира", который соберет лидеров более чем 20 стран. Председателями мероприятия станут ас-Сиси и президент США Дональд Трамп
.
"С заключением перемирия ещё не всё завершено. Теперь исламский мир ждёт ещё более серьёзное испытание. Израиль
должен выполнить свои обязательства. Сектор Газа необходимо быстро восстановить", - сказал Эрдоган
, выступая в воскресенье в Трабзоне.
В четверг Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС
достигли договоренности о реализации первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.
На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет войска до согласованной линии внутри сектора и освободит сотни палестинцев, включая пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа — контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.