Рейтинг@Mail.ru
Тренер сборной Сербии по футболу объявил об отставке - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:18 12.10.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Тренер сборной Сербии по футболу объявил об отставке

Тренер сборной Сербии Стойкович объявил об отставке после поражения от албанцев

© Фото : Социальные сети СтойковичаДраган Стойкович
Драган Стойкович - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Фото : Социальные сети Стойковича
Драган Стойкович. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович объявил о том, что покинет свой пост после поражения от команды Албании в матче отборочного этапа на чемпионат мира по футболу 2026 года.
В субботу сербы проиграли албанцам в домашнем матче группы K со счетом 0:1. Во время встречи в Лесковаце болельщики на трибунах скандировали "Стойкович, уходи".
«
"Это моя вина, моя ответственность, без сомнения. Не критикуйте игроков, я руководил этой командой, я старался сделать все возможное, чтобы освежить ее. Вы сами знаете, я долгое время работал под давлением, даже если говорить неуместные слова в мой адрес. Каждый матч был таким, было очень тяжело с этим справляться, поражение не должно было произойти. Мы должны взять на себя ответственность. Конечно, я тренер и нахожусь здесь, чтобы нести ответственность за последствия", - цитирует Стойковича Telegraf.
Футболисты сборной Испании - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Сборная Испании обыграла Грузию в отборочном матче к ЧМ-2026
11 октября 2025, 23:55
«
"Я уже разговаривал с президентом и генеральным секретарем (Футбольного союза Сербии). Конечно, я подал в отставку. Я не ожидал такого поражения, да ещё и против команды, которая является главным соперником. Я беру на себя ответственность, я единственный, кто виноват. Так бывает и в спорте, и в жизни, и в футболе, но будет время поговорить и о других вещах. Я много раз демонстрировал, что являюсь ответственным человеком. Я подал в отставку", - добавил он.
По данным издания, после игры Стойкович объявил также о своем решении оставить пост главного тренера в раздевалке, где попрощался с сербскими футболистами.
Стойкович возглавил сборную Сербии в марте 2021 года. Под руководством тренера команда квалифицировалась на чемпионат мира 2022 года в Катаре, где не смогла выйти из группы. В текущем отборе сборная Сербии занимает третье место в турнирной таблице с двумя победами, одной ничьей и двумя поражениями.
Болельщики сборной Сербии - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
ФИФА наказала сборную Сербии частичным закрытием трибун
30 сентября 2025, 15:55
 
ФутболСпортСербияЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала