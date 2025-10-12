Эрдоган подтвердил участие в саммите по Газе в Египте

АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Администрация президента Турции официально подтвердила его участие в саммите по Газе в Шарм-эль-Шейхе в понедельник.

"Президент нашей страны Реджеп Тайип Эрдоган , в ответ на приглашение президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента США Дональда Трампа, посетит 13 октября 2025 года Шарм-эль-Шейх , чтобы принять участие в "Саммите в Шарм-эль-Шейхе за мир", который будет посвящен достигнутому в Газе соглашению о прекращении огня",- сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

Планируется, что Эрдоган выступит на саммите, а также проведет консультации с лидерами стран-участниц.

В четверг Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности о реализации первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет войска до согласованной линии внутри сектора и освободит сотни палестинцев, включая пожизненно осужденных за терроризм.