Эрдоган подтвердил участие в саммите по Газе в Египте
Администрация президента Турции официально подтвердила его участие в саммите по Газе в Шарм-эль-Шейхе в понедельник. РИА Новости, 12.10.2025
АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Администрация президента Турции официально подтвердила его участие в саммите по Газе в Шарм-эль-Шейхе в понедельник.
Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси
заявила, что саммит состоится 13 октября и соберет лидеров более чем 20 стран. Председателями мероприятия станут ас-Сиси и президент США Дональд Трамп
.
"Президент нашей страны Реджеп Тайип Эрдоган
, в ответ на приглашение президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента США Дональда Трампа, посетит 13 октября 2025 года Шарм-эль-Шейх
, чтобы принять участие в "Саммите в Шарм-эль-Шейхе за мир", который будет посвящен достигнутому в Газе соглашению о прекращении огня",- сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции
Бурханеттин Дуран.
Планируется, что Эрдоган выступит на саммите, а также проведет консультации с лидерами стран-участниц.
В четверг Трамп объявил, что Израиль
и палестинское движение ХАМАС
достигли договоренности о реализации первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.
На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет войска до согласованной линии внутри сектора и освободит сотни палестинцев, включая пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа — контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.