Эрдоган заявил о продолжении контактов с Россией и Украиной

АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Турция продолжает контакты с Россией и Украиной по вопросу прекращения конфликта, придерживаясь политики баланса, "торговцы кровью" извлекают выгоду из противостояния, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, "как и в любой войне, здесь ищут выгоду торговцы кровью".