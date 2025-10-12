Эрдоган заявил о продолжении контактов с Россией и Украиной

АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Турция продолжает контакты с Россией и Украиной по вопросу прекращения конфликта, придерживаясь политики баланса, "торговцы кровью" извлекают выгоду из противостояния, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"Пока усилия по прекращению войны на Украине не принесли желаемого результата. Время от времени обостряющаяся кровопролитная война вызывает обеспокоенность не только в нашем регионе, но и во всём мире. Турция стремится проводить сбалансированную и справедливую политику в этом вопросе. Мы поддерживаем контакты с обеими сторонами с целью прекращения конфликта и установления мира", - заявил турецкий лидер, выступая в воскресенье в Трабзоне.
По его словам, "как и в любой войне, здесь ищут выгоду торговцы кровью".
"Мы готовы сделать всё, что от нас зависит, для разрешения этого кризиса", - добавил Эрдоган.
