Эрдоган заявил о продолжении контактов с Россией и Украиной - РИА Новости, 12.10.2025
16:26 12.10.2025
Эрдоган заявил о продолжении контактов с Россией и Украиной
Эрдоган заявил о продолжении контактов с Россией и Украиной
Турция продолжает контакты с Россией и Украиной по вопросу прекращения конфликта, придерживаясь политики баланса, "торговцы кровью" извлекают выгоду из... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T16:26:00+03:00
2025-10-12T16:26:00+03:00
в мире
турция
украина
россия
реджеп тайип эрдоган
турция
украина
россия
2025
в мире, турция, украина, россия, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Украина, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил о продолжении контактов с Россией и Украиной

Эрдоган заявил, что Турция придерживается политики баланса

© AP Photo / Pool Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Pool
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Турция продолжает контакты с Россией и Украиной по вопросу прекращения конфликта, придерживаясь политики баланса, "торговцы кровью" извлекают выгоду из противостояния, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"Пока усилия по прекращению войны на Украине не принесли желаемого результата. Время от времени обостряющаяся кровопролитная война вызывает обеспокоенность не только в нашем регионе, но и во всём мире. Турция стремится проводить сбалансированную и справедливую политику в этом вопросе. Мы поддерживаем контакты с обеими сторонами с целью прекращения конфликта и установления мира", - заявил турецкий лидер, выступая в воскресенье в Трабзоне.
По его словам, "как и в любой войне, здесь ищут выгоду торговцы кровью".
"Мы готовы сделать всё, что от нас зависит, для разрешения этого кризиса", - добавил Эрдоган.
В миреТурцияУкраинаРоссияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
