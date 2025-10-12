МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Британская газета The Guardian опубликовала статью, в которой недвусмысленно намекнула на существование связи между получением бывшим премьером Борисом Джонсоном миллиона фунтов стерлингов от бизнесмена Кристофера Харборна в 2022 году и его активным участием в разжигании украинского конфликта.
Поводом стала утечка документов, проливающих свет на взаимоотношения одного из самым воинственных сторонников Киева и крупнейшего акционера британской оборонной компании QinetiQ, выполняющей украинские заказы.
Так, внимание журналистов привлекло крупное пожертвование от Харборна — в конце 2022 года он перевел компании бывшего главы правительства миллион фунтов. При этом уже через некоторое время Джонсон встречался с неким "спонсором" для обсуждения вопросов, касающихся Украины.
"В графике Джонсона за январь 2023 года было отведено полчаса на разговор с его спонсором. Он был обозначен как "отчет по Украине", — указывается в материале.
Далее издание пишет, что после этого экс-премьер и Харборн вылетели на одном самолете в Польшу, где "они могли сесть на ночной поезд до Киева".
"Адвокаты Харборна не дали четких ответов на вопрос, почему он решил посетить Украину. Они ограничились заявлением о том, что "все догадки не имеют под собой никаких реальных оснований". Однако в документах, которые появились в Сети, есть возможные подсказки", — говорится в статье.
Guardian допускает, что бизнесмен посетил "закрытое совещание в военно-техническом научно-исследовательском центре". При этом в "слитых" документах приводится странное письмо Джонсона, адресованное им некой группе лиц через месяц после этой поездки.
"Джонсон заявляет в письме, что ему "не известно ни о каких предположениях или доказательствах того, что Кристофер каким-либо образом поддерживает российское правительство или имеет связи с Россией коммерческого или иного характера". Непонятно, почему кто-то мог бы думать иначе. Никаких подобных связей не выявлено, и адвокаты Харборна заявляют, что их не существует", — приводит его слова издание.
Журналисты газеты обратились к экс-премьеру за разъяснениями о природе его взаимоотношений с предпринимателем. Но он в эмоциональной форме обвинил представителей СМИ в работе на Россию и лично на президента Владимира Путина.
В конце ноября 2023 года глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще в 2022 году, но Киев отказался согласиться с нейтралитетом страны, так как после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".
