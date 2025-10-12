Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали, как продвинуть договоренности Путина и Трампа - РИА Новости, 12.10.2025
13:00 12.10.2025
В Кремле рассказали, как продвинуть договоренности Путина и Трампа
в мире
россия
сша
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
россия
сша
в мире, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Для того, чтобы продвинуть достигнутые между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже договоренности, нужно бороться и убеждать людей, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Чтобы продвинуть эти договоренности, нужно бороться, нужно убеждать людей. Пока не очень все убеждаются. Но то, что является основой возможного регулирования - это точно", - сказал Ушаков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
