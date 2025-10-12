Рейтинг@Mail.ru
07:03 12.10.2025
В Дагестане вспыхнул пожар в административном здании
В Дагестане вспыхнул пожар в административном здании
Площадь пожара в административном здании в населенном пункте Карата в Ахвахском районе Дагестана увеличилась до 1,8 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T07:03:00+03:00
2025-10-12T07:03:00+03:00
происшествия
республика дагестан
ахвахский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
ахвахский район
россия
В Дагестане площадь пожара в Карате выросла до 1,8 тысячи квадратов

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Площадь пожара в административном здании в населенном пункте Карата в Ахвахском районе Дагестана увеличилась до 1,8 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили агентству, что пожар на кровле административного здания Дагестана ликвидируют на площади 1 тысячи "квадратов".
"Площадь пожара в Дагестане увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
В Новосибирской области вспыхнул пожар в производственном здании
11 октября, 16:17
11 октября, 16:17
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанАхвахский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
