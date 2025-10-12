https://ria.ru/20251012/dagestan-2047762659.html
В Дагестане вспыхнул пожар в административном здании
Площадь пожара в административном здании в населенном пункте Карата в Ахвахском районе Дагестана увеличилась до 1,8 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в...
В Дагестане площадь пожара в Карате выросла до 1,8 тысячи квадратов