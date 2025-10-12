Рейтинг@Mail.ru
В Чечне призвали не менять условия голосования за дизайн банкноты - РИА Новости, 12.10.2025
02:42 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/chechnya-2047750473.html
В Чечне призвали не менять условия голосования за дизайн банкноты
В Чечне призвали не менять условия голосования за дизайн банкноты - РИА Новости, 12.10.2025
В Чечне призвали не менять условия голосования за дизайн банкноты
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале призвал Центробанк придерживаться изначально... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T02:42:00+03:00
2025-10-12T02:42:00+03:00
пятигорск
скфо
россия
ахмед дудаев
центральный банк рф (цб рф)
гознак
пятигорск
скфо
россия
пятигорск, скфо, россия, ахмед дудаев, центральный банк рф (цб рф), одноклассники, гознак
Пятигорск, СКФО, Россия, Ахмед Дудаев, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Одноклассники, Гознак
В Чечне призвали не менять условия голосования за дизайн банкноты

Власти Чечни призвали ЦБ соблюдать условия голосования по купюре в 500 рублей

© РИА НовостиСтраница сайта ЦБ РФ с голосованием за новый дизайн 500-рублевой банкноты
Страница сайта ЦБ РФ с голосованием за новый дизайн 500-рублевой банкноты - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости
Страница сайта ЦБ РФ с голосованием за новый дизайн 500-рублевой банкноты. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 12 окт — РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале призвал Центробанк придерживаться изначально объявленных условий голосования за выбор изображения на новой 500-рублевой купюре после закрытия ряда платформ, где россияне могли проголосовать.
Первого октября Центробанк объявил о старте голосования по новому дизайну банкноты номиналом 500 рублей. Каждому участнику голосования предстоит выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты — из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной — из объектов регионов СКФО. По словам Дудаева, после того, как комплекс небоскребов "Грозный-Сити" возглавил рейтинг, ЦБ поменял условия голосования и ряд платформ, где россияне могли проголосовать, стали закрываться.
Деньги - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Экономист объяснил, зачем меняют дизайн популярных купюр
6 октября, 03:18
"Изначально Центробанком было объявлено, что можно будет голосовать через Госуслуги, через почту, "Одноклассники", "ВКонтакте", но сейчас мы видим, как какие-то из этих платформ закрываются... Без объяснения каких-либо причин, без аргументов, просто так закрывать нам платформы, где мы набираем обороты, как минимум, нечестно, нечистоплотно и несправедливо перед сотнями тысяч жителей, гражданами нашей великой страны, которые голосуют за "Грозный-Сити", — заявил Дудаев.
Он считает, что в интернет-пространстве пытаются предать голосованию негативный окрас, и призвал организаторов "поступать по справедливости" и "не идти на поводу" у провокаторов, иноагентов и всякой "шушеры".
«
"Мы одинаково любим, уважаем и ценим все регионы, народы, национальности и их достопримечательности в нашей великой стране. Одинаково уважаем всех, но, в то же время, конечно, мы голосуем за свой проект... Мы считаем, что проект высотных зданий "Грозный-Сити"... является символом современной России... Является символом успеха президента Российской Федерации, который вместе с (первым президентом Чечни - ред.) Ахматом-Хаджи Кадыровым положили конец военным конфликтам", — сказал Дудаев.
Голосование продлится до 12.00 14 октября. На основе достопримечательностей, которые наберут большинство голосов, художники Центробанка и Гознака разработают композицию банкноты.
Страница сайта ЦБ РФ с голосованием за новый дизайн 500-рублевой банкноты - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Кадыров разыграет iPhone среди участников голосования за символы на купюре
10 октября, 13:42
 
ПятигорскСКФОРоссияАхмед ДудаевЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ОдноклассникиГознак
 
 
