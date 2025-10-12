В Чечне призвали не менять условия голосования за дизайн банкноты

«

"Мы одинаково любим, уважаем и ценим все регионы, народы, национальности и их достопримечательности в нашей великой стране. Одинаково уважаем всех, но, в то же время, конечно, мы голосуем за свой проект... Мы считаем, что проект высотных зданий "Грозный-Сити"... является символом современной России... Является символом успеха президента Российской Федерации, который вместе с (первым президентом Чечни - ред.) Ахматом-Хаджи Кадыровым положили конец военным конфликтам", — сказал Дудаев.