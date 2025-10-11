Рейтинг@Mail.ru
Ученые сообщили о слабом возмущении магнитного поля Земли
Наука
 
14:06 11.10.2025
Ученые сообщили о слабом возмущении магнитного поля Земли
Слабые возмущения геомагнитного поля Земли наблюдаются в субботу, это предвестники влияния корональной дыры на Солнце, которое должно полностью проявить себя 12 РИА Новости, 11.10.2025
российская академия наук, земля
Наука, Российская академия наук, Земля
CC0 / / Планета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
CC0 / /
Планета Земля. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Слабые возмущения геомагнитного поля Земли наблюдаются в субботу, это предвестники влияния корональной дыры на Солнце, которое должно полностью проявить себя 12 октября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"В настоящее время немного штормит. Магнитных бурь нет, но наблюдаются возмущения. Собственно говоря, корональная дыра пока не дошла и раньше завтрашнего дня не прибудет (да и завтра вряд ли, скорее в понедельник утром), но на Землю уже действует плотный солнечный ветер на границе дыры", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Уточняется, что солнечный ветер распространяется быстрее скорости звука и "сгребает" перед собой газ, который не может "убежать". В результате перед быстрым потоком плазмы в межпланетной среде всегда формируется более плотная область из газа, которая приходит на 1-2 дня раньше, чем основной поток.
В данный момент учёные не ожидают ужесточения геомагнитной обстановки. Текущие возмущения, по их оценкам, закончатся в течение пары часов.
"Теперь ждем, когда начнет расти не только плотность, но и скорость ветра. Откровенно говоря, это единственное солнечное развлечение на ближайшие пару дней, так как остальные компоненты активности пока находятся в коме. Впрочем, это ненадолго", - добавили в Лаборатории.
Ранее в Лаборатории сообщили, что Земля к вечеру 12 октября попадет под влияние корональной дыры, в связи с чем возможны слабые магнитные бури.
НаукаРоссийская академия наукЗемля
 
 
