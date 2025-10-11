Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ввел санкции против компаний из России, Китая и Казахстана - РИА Новости, 11.10.2025
20:15 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/zelenskij-2047726172.html
Зеленский ввел санкции против компаний из России, Китая и Казахстана
Зеленский ввел санкции против компаний из России, Китая и Казахстана - РИА Новости, 11.10.2025
Зеленский ввел санкции против компаний из России, Китая и Казахстана
Очередные санкции на Украине введены против восьми физических лиц и 14 компаний из России, Китая, Казахстана, Турции, которые, как утверждает Киев, занимаются... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T20:15:00+03:00
2025-10-11T20:15:00+03:00
в мире
украина
китай
владимир зеленский
россия
казахстан
турция
украина
китай
россия
казахстан
турция
в мире, украина, китай, владимир зеленский, россия, казахстан, турция
В мире, Украина, Китай, Владимир Зеленский, Россия, Казахстан, Турция
Зеленский ввел санкции против компаний из России, Китая и Казахстана

Зеленский ввел новые санкции против физлиц и компаний. Подробности

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Очередные санкции на Украине введены против восьми физических лиц и 14 компаний из России, Китая, Казахстана, Турции, которые, как утверждает Киев, занимаются поддержкой российского ОПК, сообщает сайт Владимира Зеленского.
"Зеленский ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины о синхронизации санкций с Японией и подписал соответствующий указ. Под санкции попали восемь физических и 14 юридических лиц, причастных к поддержке российской военной машины", - утверждается в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Столтенберг раскрыл, как Байден обидно обзывал Зеленского
Вчера, 11:07
Согласно указу Зеленского, санкции касаются семи россиян и одного гражданина Северной Кореи.
В частности, санкции применены в отношении генерального директора "Алросы" Павла Мариничева, компания которого обеспечивает российский бюджет доходами от добычи алмазов, директора Тульского патронного завода Сергея Лукина, а также представителя северокорейской компании KOMID Рима Ёна Хёка, который участвует в поставках оружия.
Кроме того, санкции применены к предприятиям российского ОПК, в частности к "Стауту" и Центру инновационных технологий и инжиниринга. Также под санкции попала частная военная компания "Конвой".
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Зеленский ввел санкции против россиян и молдаван
20 сентября, 23:50
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Зеленский сделал новое истеричное заявление после удара ВС России
Вчера, 08:22
 
В миреУкраинаКитайВладимир ЗеленскийРоссияКазахстанТурция
 
 
