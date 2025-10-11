Зеленский ввел санкции против компаний из России, Китая и Казахстана

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Очередные санкции на Украине введены против восьми физических лиц и 14 компаний из России, Китая, Казахстана, Турции, которые, как утверждает Киев, занимаются поддержкой российского ОПК, сообщает сайт Владимира Зеленского.

Зеленский ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины о синхронизации санкций с Японией и подписал соответствующий указ. Под санкции попали восемь физических и 14 юридических лиц, причастных к поддержке российской военной машины", - утверждается в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

Согласно указу Зеленского, санкции касаются семи россиян и одного гражданина Северной Кореи.

В частности, санкции применены в отношении генерального директора " Алросы " Павла Мариничева, компания которого обеспечивает российский бюджет доходами от добычи алмазов, директора Тульского патронного завода Сергея Лукина, а также представителя северокорейской компании KOMID Рима Ёна Хёка, который участвует в поставках оружия.

Кроме того, санкции применены к предприятиям российского ОПК, в частности к "Стауту" и Центру инновационных технологий и инжиниринга. Также под санкции попала частная военная компания "Конвой".

Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.

России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.