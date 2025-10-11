Лихачев рассказал о переговорах по восстановлению электроснабжения ЗАЭС

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев считает, что на Запорожской АЭС можно будет восстановить внешнее электроснабжение, переговоры по этому вопросу идут, в том числе с участием главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.