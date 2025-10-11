https://ria.ru/20251011/zaes-2047678562.html
Лихачев рассказал о переговорах по восстановлению электроснабжения ЗАЭС
Глава "Росатома" Алексей Лихачев считает, что на Запорожской АЭС можно будет восстановить внешнее электроснабжение, переговоры по этому вопросу идут, в том... РИА Новости, 11.10.2025
магатэ, алексей лихачев, рафаэль гросси, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
