Лихачев рассказал о переговорах по восстановлению электроснабжения ЗАЭС
10:11 11.10.2025
Лихачев рассказал о переговорах по восстановлению электроснабжения ЗАЭС
Лихачев рассказал о переговорах по восстановлению электроснабжения ЗАЭС
Глава "Росатома" Алексей Лихачев считает, что на Запорожской АЭС можно будет восстановить внешнее электроснабжение, переговоры по этому вопросу идут, в том... РИА Новости, 11.10.2025
2025
Новости
Лихачев рассказал о переговорах по восстановлению электроснабжения ЗАЭС

Лихачев: переговоры по восстановлению внешнего электроснабжения ЗАЭС идут

© РИА НовостиВид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции
© РИА Новости
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава "Росатома" Алексей Лихачев считает, что на Запорожской АЭС можно будет восстановить внешнее электроснабжение, переговоры по этому вопросу идут, в том числе с участием главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
"Конечно, его можно будет восстановить. Об этом ведутся переговоры, в том числе с участием Гросси", - сказал Лихачев РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос.
На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Сообщалось, что станция находится собственном энергообеспечении, дизель-генераторы для электроснабжения системы охлаждения реакторов включились вовремя.
Рябков оценил перспективы перезапуска ЗАЭС
9 октября, 14:52
Рябков оценил перспективы перезапуска ЗАЭС
