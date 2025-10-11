БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Отказ от введения санкций против РФ является главной причиной, которая отдаляет Сербию от членства в ЕС и замедляет евроинтеграцию, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Чтобы вы знали, это единственная причина, почему Сербия не очень близка к членству в ЕС. Или бы уже была в самом конце этого пути. Потому что мы придерживались другой политики, потому что придерживались политики военного нейтралитета, потому что были честны по отношению ко всем: к российской стороне, международному праву, Уставу ООН, не нарушая природные интересы российского государства", - заявил Вучич массовому изданию Informer.
По словам сербского лидера, бывший председатель Совета ЕС Шарль Мишель напрямую трижды просил его прекратить авиасообщение с Россией: Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи.
"Мы выдержали и не отменили авиасообщение. Мы сохранили и переговоры с РЖД. Мы обсуждаем с ними и железнодорожными компаниями КНР, как продолжить (модернизированную – ред.) железную дорогу от Валево до Врбницы, то есть границы с Черногорией. Разговариваем и с другими большими (российскими – ред.) компаниями", - отметил президент Сербии.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
