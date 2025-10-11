БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Отказ от введения санкций против РФ является главной причиной, которая отдаляет Сербию от членства в ЕС и замедляет евроинтеграцию, заявил президент Сербии Александр Вучич.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.