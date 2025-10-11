https://ria.ru/20251011/vsu--2047688385.html
ВСУ потеряли более 360 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 360 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 11.10.2025
ВСУ потеряли более 360 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" за сутки в ходе СВО уничтожила свыше 360 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T12:47:00+03:00
2025-10-11T12:47:00+03:00
2025-10-11T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_0:42:2897:1672_1920x0_80_0_0_ffe41becc0b23b4d486aa23e5c8252ea.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_ba70e57f70e75553816d19e9e18d06e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 360 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 360 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки