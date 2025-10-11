https://ria.ru/20251011/volgograd-2047662260.html
В трех аэропортах сняли временные ограничения
В аэропортах Волгограда, Казани и Нижнекамска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2025
В аэропортах Волгограда, Казани и Нижнекамска сняли ограничения