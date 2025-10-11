Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:56 11.10.2025 (обновлено: 12:57 11.10.2025)
Обломки дрона ВСУ упали на жилые дома, школу и детсад в Волгограде
Обломки дронов упали на три дома, школу и детсад в Волгограде, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации региона. РИА Новости, 11.10.2025
происшествия, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров
Обломки дрона ВСУ упали на жилые дома в Волгограде. Подробности

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Обломки дронов упали на три дома, школу и детсад в Волгограде, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации региона.
«

"Силами Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА на улице 50 лет Октября в Волгограде в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла", — приводятся слова чиновника.

При этом один пенсионер получил ранения осколками оконного стекла. Врачи оказывают ему помощь, угрозы жизни нет, добавил Бочаров.
На месте работают профильные службы. Губернатор дал поручения по организации пункта временного размещения для жильцов пострадавших квартир.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградВолгоградская областьАндрей Бочаров
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
