Арестованный французский велосипедист рассказал о своем путешествии

УССУРИЙСК (Приморский край), 11 окт - РИА Новости, Инна Эстрина. Французский велосипедист Софиан Сехили, арестованный в Приморье за незаконное пересечение государственной границы РФ, рассказал в интервью РИА Новости, что сам не выбирал Владивосток финишной точкой своего велопутешествия для покорения мирового рекорда, но его привлекла идея доехать до "края земли".

Он рассказал, что идея проехать из Лиссабона во Владивосток родилась ещё в 2017 году, когда был установлен прежний мировой рекорд по этому маршруту.

"Я подумал: "Вау, это звучит как действительно очень крутое путешествие". Эта идея долгое время крутилась у меня в голове...Я всё откладывал это, и в этом году наконец-то всё сложилось, и именно поэтому я решил наконец-то побить этот рекорд, который давно вынашивал в голове. Я решил проехать на велосипеде через Евразию , потому что мне понравилась идея, что я могу ехать тысячи километров, и ничто меня не сможет остановить, а остановишься только когда увидишь море, и дальше уже нет пути. Именно сама длина этого путешествия была вызовом для меня... доехать до конца земли, когда дальше уже, как говорится, ехать некуда", - рассказал агентству Сехили

По словам француза, он отложил все дела, уволился с работы. С помощью специального приложения проработал примерный маршрут предстоящей многодневной поездки.

"Я не тратил много времени на планирование, потому что предпочитаю гибкость, мне нравится иметь возможность изменить свой маршрут в любое время: куда свернуть, куда поехать, поэтому не тратил много времени на построение точного маршрута", - отметил собеседник.

Он пояснил РИА Новости, что не выбирал самостоятельно и точку финиша.

"Я лично не выбирал Владивосток конечным пунктом моего путешествия, просто Владивосток был конечным пунктом прошлого рекордсмена, поэтому я вынужден был также выбрать Владивосток", - подытожил французский велопутешественник.

Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России . Уссурийский районный суд арестовал француза до 4 октября, защита обжаловала это решение. Приморский краевой суд в четверг отклонил апелляцию и оставил француза в СИЗО.

Иран, Казахстан, Монголия и Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых — Турция Китай . Финиш Сехили запланировал во Владивостоке.

Уссурийский районный суд 30 сентября продлил до 3 ноября срок содержания под стражей Сехили по делу о незаконном пересечении госграницы РФ (часть 1 статьи 322 УК РФ). Защита обжаловала это решение, заявила РИА Новости адвокат французского велопутешественника Алла Кушнир. Она также рассказала агентству, что подаст и кассационную жалобу на решение Приморского крайсуда, который в четверг оставил француза в СИЗО.

В изоляторе Уссурийска Сехили посетил председатель краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин. По его словам, француза беспокоит отсутствие регулярного душа и непривычная еда, но остальные условия его устраивают.