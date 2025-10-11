В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в субботу в некоторых районах Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Черниговской областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным министерства, сигнал воздушной тревоги более двух часов звучит в Сумском и Шосткинском районах Сумской области, более часа - в Изюмском районе Харьковской области, а также в Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области, в 17.41 сигнал тревоги распространился на Лубенский район Полтавской области и Золотоношский и Черкасский районы Черкасской области, в Броварском, Вышгородском и Бориспольском районах Киевской области воздушную тревогу объявили в 18.04, в Черниговской области тревога звучит более восьми часов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.