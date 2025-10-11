Онищенко оценил возможность введения четырехдневной учебной недели в школах

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Введение четырехдневной учебной недели в российских школах изменит нагрузку на детей и приведет к увеличению количества уроков в сутки, так как образовательная программа не сокращается, кроме того, появляются новые школьные предметы, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Программа (учебная - ред.) не уменьшается, она остается. А если мы сейчас начнем переходить на четырехдневную рабочую неделю, а через несколько лет встанет вопрос перевести школьников, то никто не скажет, что при этом надо сократить программу, потому что знания добавляются, появляются новые предметы", - сказал Онищенко

Он добавил, что дети, перейдя на четырехдневную учебную неделю, будут вынуждены приходить в школы к шести утра.

Онищенко также напомнил, что при переходе с шестидневного на пятидневное обучение количество уроков не сократилось.