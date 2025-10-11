Рейтинг@Mail.ru
Онищенко оценил возможность введения четырехдневной учебной недели в школах
04:46 11.10.2025
Онищенко оценил возможность введения четырехдневной учебной недели в школах
Онищенко оценил возможность введения четырехдневной учебной недели в школах
Онищенко оценил возможность введения четырехдневной учебной недели в школах
Введение четырехдневной учебной недели в российских школах изменит нагрузку на детей и приведет к увеличению количества уроков в сутки, так как образовательная программа не сокращается
2025-10-11T04:46:00+03:00
2025-10-11T04:46:00+03:00
общество
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
общество, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования
Онищенко оценил возможность введения четырехдневной учебной недели в школах

Онищенко заявил, что четырехдневная учебная неделя увеличит нагрузку на детей

Ученики начальных классов. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Введение четырехдневной учебной недели в российских школах изменит нагрузку на детей и приведет к увеличению количества уроков в сутки, так как образовательная программа не сокращается, кроме того, появляются новые школьные предметы, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Программа (учебная - ред.) не уменьшается, она остается. А если мы сейчас начнем переходить на четырехдневную рабочую неделю, а через несколько лет встанет вопрос перевести школьников, то никто не скажет, что при этом надо сократить программу, потому что знания добавляются, появляются новые предметы", - сказал Онищенко.
Он добавил, что дети, перейдя на четырехдневную учебную неделю, будут вынуждены приходить в школы к шести утра.
Онищенко также напомнил, что при переходе с шестидневного на пятидневное обучение количество уроков не сократилось.
"Я долго сопротивлялся, когда мы переходили на пятидневку в школе, потому что программа осталась той же самой (что и при шестидневной неделе - ред,), но стало пять дней. Субботние все уроки распределили по остальным дням. То есть, грубо говоря, в каждом дне мы добавили еще один урок ребенку", - заключил академик РАН.
Общество Геннадий Онищенко Российская академия наук Российская академия образования
 
 
