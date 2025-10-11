Рейтинг@Mail.ru
МИД, Минобороны и разведка Турции обсуждают отправку военных в Газу
11:37 11.10.2025 (обновлено: 12:31 11.10.2025)
МИД, Минобороны и разведка Турции обсуждают отправку военных в Газу
МИД, Минобороны и разведка Турции обсуждают отправку военных в Газу - РИА Новости, 11.10.2025
МИД, Минобороны и разведка Турции обсуждают отправку военных в Газу
Турецкие силовики и дипломаты обсуждают отправку военных в Газу, сообщил глава парламентской группы правящей Партии справедливости и развития Абдулла Гюлер. РИА Новости, 11.10.2025
МИД, Минобороны и разведка Турции обсуждают отправку военных в Газу

Турецкие силовики обсуждают возможную отправку военных в Газу. Подробности

АНКАРА, 11 окт — РИА Новости. Турецкие силовики и дипломаты обсуждают отправку военных в Газу, сообщил глава парламентской группы правящей Партии справедливости и развития Абдулла Гюлер.
"Детали прорабатываются нашим Министерством иностранных дел, Министерством национальной обороны и Национальной разведывательной организацией. Вопросы, касающиеся как взаимного прекращения огня, так и последующих мер, которые будут приняты в Газе и регионе, пока не доведены до нашего сведения", — цитирует его телеканал TRT Haber.
Палестинцы празднуют объявление о прекращении огня в Дейр-эль-Балахе. 9 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Шампанское вместо геноцида. Израиль и ХАМАС объявили о победе
9 октября, 17:24

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что Турция будет в рабочей группе, которая проследит за соблюдением перемирия в Газе. По данным CNN Türk, Минобороны страны выразило готовность армии выполнять любые задачи в анклаве.

Гюлер отметил, что на рассмотрение парламента могут представить решение президента об отправке турецких военных в сектор Газа.
"Рамки этого соглашения будут определены Министерством иностранных дел, Министерством национальной обороны с учетом особенностей, ситуации и сроков, после чего будет выдвинуто предложение и проведена оценка. Затем он будет направлен в качестве предложения президента в аппарат председателя парламента. Пока еще рано, мы находимся в самом начале событий", — добавил он.
Дым на месте израильского удара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана
04:22

Прекращение огня

Боевые действия в секторе Газа прекратились днем в пятницу. До этого ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.
Движение согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
Как заявил Трамп, заложников должны освободить в понедельник. По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории анклава и выведет войска из Газы.
Стороны подтвердили договоренности. В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп получит Нобелевскую премию, но не сейчас
9 октября, 08:00

План Трампа

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.
ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом ЦАХАЛ не должна оккупировать или аннексировать анклав.
Движение согласилось передать управление сектором Газа и заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова поддержать план Трампа, если он приведет к созданию палестинского государства.

Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
ТурцияВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганСектор ГазаХАМАСДональд ТрампСШАИзраильВладимир ПутинРоссия
 
 
