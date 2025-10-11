МИД, Минобороны и разведка Турции обсуждают отправку военных в Газу

АНКАРА, 11 окт — РИА Новости. Турецкие силовики и дипломаты обсуждают отправку военных в Газу, сообщил глава парламентской группы правящей Партии справедливости и развития Абдулла Гюлер.

"Детали прорабатываются нашим Министерством иностранных дел, Министерством национальной обороны и Национальной разведывательной организацией. Вопросы, касающиеся как взаимного прекращения огня, так и последующих мер, которые будут приняты в Газе и регионе, пока не доведены до нашего сведения", — цитирует его телеканал TRT Haber.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что Турция будет в рабочей группе, которая проследит за соблюдением перемирия в Газе. По данным CNN Türk, Минобороны страны выразило готовность армии выполнять любые задачи в анклаве.

Гюлер отметил, что на рассмотрение парламента могут представить решение президента об отправке турецких военных в сектор Газа.

"Рамки этого соглашения будут определены Министерством иностранных дел, Министерством национальной обороны с учетом особенностей, ситуации и сроков, после чего будет выдвинуто предложение и проведена оценка. Затем он будет направлен в качестве предложения президента в аппарат председателя парламента. Пока еще рано, мы находимся в самом начале событий", — добавил он.

Прекращение огня

Боевые действия в секторе Газа прекратились днем в пятницу. До этого ХАМАС Израиль договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.

Движение согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.

Как заявил Трамп, заложников должны освободить в понедельник. По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории анклава и выведет войска из Газы.

Стороны подтвердили договоренности. В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.

План Трампа

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.

ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом ЦАХАЛ не должна оккупировать или аннексировать анклав.

Движение согласилось передать управление сектором Газа и заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.