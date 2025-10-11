Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не отменял встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:32 11.10.2025 (обновлено: 05:52 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/tramp-2047645922.html
Трамп заявил, что не отменял встречу с Си Цзиньпином
Трамп заявил, что не отменял встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 11.10.2025
Трамп заявил, что не отменял встречу с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что, не смотря на анонсированные им пошлины против Китая, не отменяет встречу с лидером КНР Си Цзиньпином, запланированную... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T01:32:00+03:00
2025-10-11T05:52:00+03:00
в мире
китай
сша
пекин
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_6dfabda19c7b125234d28b66f126a2e5.jpg
https://ria.ru/20251011/tramp-2047645507.html
https://ria.ru/20251011/kriptovalyuta-2047643976.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11f26c44090f0a6ef3fdad782e78ea7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, пекин, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп заявил, что не отменял встречу с Си Цзиньпином

Трамп не отменил встречу с Си Цзиньпином, несмотря на заявление о новых мерах

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, не смотря на анонсированные им пошлины против Китая, не отменяет встречу с лидером КНР Си Цзиньпином, запланированную на полях саммита АТЭС в Южной Корее.
Ранее президент США сказал, что с 1 ноября или раньше введет 100% пошлину на товары из КНР сверх того уровня, который Пекин платит в настоящее время.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Трамп может расширить список товаров из Китая, попадающих под новые меры
01:19
"Не знаю, состоится ли она (встреча - ред.), но я буду там, она может состояться", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
По его словам, встречу официально не отменяли.
Ранее Трамп говорил, что может встретиться с лидером КНР на саммите АТЭС, намеченном на конец октября. Однако после решения Пекина ограничить экспорт редкоземельных элементов президент США сказал, что встреча с лидером Китая "похоже, больше не имеет смысла".
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Обвал рынка криптовалюты стал крупнейшим с начала апреля
00:48
 
В миреКитайСШАПекинДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала