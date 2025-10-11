https://ria.ru/20251011/tramp-2047645922.html
Трамп заявил, что не отменял встречу с Си Цзиньпином
Трамп заявил, что не отменял встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 11.10.2025
Трамп заявил, что не отменял встречу с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что, не смотря на анонсированные им пошлины против Китая, не отменяет встречу с лидером КНР Си Цзиньпином, запланированную... РИА Новости, 11.10.2025
Трамп заявил, что не отменял встречу с Си Цзиньпином
Трамп не отменил встречу с Си Цзиньпином, несмотря на заявление о новых мерах
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, не смотря на анонсированные им пошлины против Китая, не отменяет встречу с лидером КНР Си Цзиньпином, запланированную на полях саммита АТЭС в Южной Корее.
Ранее президент США
сказал, что с 1 ноября или раньше введет 100% пошлину на товары из КНР
сверх того уровня, который Пекин
платит в настоящее время.
"Не знаю, состоится ли она (встреча - ред.), но я буду там, она может состояться", - сказал Трамп
журналистам в Белом доме.
По его словам, встречу официально не отменяли.
Ранее Трамп говорил, что может встретиться с лидером КНР на саммите АТЭС, намеченном на конец октября. Однако после решения Пекина ограничить экспорт редкоземельных элементов президент США сказал, что встреча с лидером Китая "похоже, больше не имеет смысла".