Трамп заявил, что не отменял встречу с Си Цзиньпином

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, не смотря на анонсированные им пошлины против Китая, не отменяет встречу с лидером КНР Си Цзиньпином, запланированную на полях саммита АТЭС в Южной Корее.

Ранее Трамп говорил, что может встретиться с лидером КНР на саммите АТЭС, намеченном на конец октября. Однако после решения Пекина ограничить экспорт редкоземельных элементов президент США сказал, что встреча с лидером Китая "похоже, больше не имеет смысла".