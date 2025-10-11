Моор рассказал о важности помощи военнослужащим в адаптации

ТЮМЕНЬ, 11 окт – РИА Новости. Помощь ветеранам специальной военной операции в адаптации к мирной жизни – важнейшая задача региональных органов власти и муниципалитетов, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече в Тюмени с участниками выездного совещания комитета Совета Федерации РФ по социальной политике.

В Тюменской области действуют 27 мер поддержки участников специальной военной операции и 40 мер поддержки их семей, реализуется программа комплексной реабилитации, включающая медпомощь, медико-социальную реабилитацию и психологическую поддержку, здравоохранения настроена на незамедлительное оказание участникам СВО необходимой помощи. Для того, чтобы все участники специальной военной операции получали поддержку вне зависимости от того, где они живут, регионам необходимо выработать общий подход к их реабилитации, выбрав максимально эффективные и полезные практики, отметил губернатор.