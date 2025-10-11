Рейтинг@Mail.ru
07:51 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/svo-2047665330.html
Моор рассказал о важности помощи военнослужащим в адаптации
Помощь ветеранам специальной военной операции в адаптации к мирной жизни – важнейшая задача региональных органов власти и муниципалитетов, отметил губернатор... РИА Новости, 11.10.2025
тюменская область, тюмень, россия, александр моор, совет федерации рф
Тюменская область, Тюмень, Россия, Александр Моор, Совет Федерации РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 11 окт – РИА Новости. Помощь ветеранам специальной военной операции в адаптации к мирной жизни – важнейшая задача региональных органов власти и муниципалитетов, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече в Тюмени с участниками выездного совещания комитета Совета Федерации РФ по социальной политике.
"Помощь военнослужащим, которые возвращаются с СВО, в скорейшей и максимально эффективной адаптации к мирной жизни – важнейшая задача региональных органов власти и муниципалитетов. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор", - сообщается на сайте регионального правительства.
Ученики начальных классов - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Учителя-ветераны СВО рассказали о своей работе в российских школах
5 октября, 05:47
В Тюменской области действуют 27 мер поддержки участников специальной военной операции и 40 мер поддержки их семей, реализуется программа комплексной реабилитации, включающая медпомощь, медико-социальную реабилитацию и психологическую поддержку, здравоохранения настроена на незамедлительное оказание участникам СВО необходимой помощи. Для того, чтобы все участники специальной военной операции получали поддержку вне зависимости от того, где они живут, регионам необходимо выработать общий подход к их реабилитации, выбрав максимально эффективные и полезные практики, отметил губернатор.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Елена Перминова отметила, что вся система, которая сейчас выстраивается, требует постоянного совершенствования, поэтому профессиональные разговоры, которые состоялись в Тюмени, важны. Она предложила участникам совещания сформулировать свои предложения и направить их в комитет Совета Федерации по социальной политике для дальнейшей проработки.
Красный крест - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Тюменская область передала в зону спецоперации мобильный медпункт
1 мая, 18:32
 
Тюменская областьТюменьРоссияАлександр МоорСовет Федерации РФ
 
 
