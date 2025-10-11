Столтенберг раскрыл, как Байден обидно обзывал Зеленского

"Президент Байден сидел рядом со мной за большим столом. Он наклонился ко мне и сказал: "Как мы говорим в Америке, он [Зеленский - Прим.ред] — заноза в заднице", — вспоминает он.

Бывший глава военного блока отметил, что это было сказано в момент обсуждения положений итоговой декларации саммита НАТО в Вильнюсе. Американская сторона была раздражена разным восприятием тезисов о поддержке Украины в этом документе.



Он добавил, что их заранее обсуждали с Киевом, но Зеленский тогда написал в соцсети X, что расплывчатая формулировка позволяет вести переговоры с Россией о членстве Украины в НАТО. В свою очередь, в альянсе же были ошеломлены этим. Как сообщил Столтенберг, несколько партнеров по блоку тогда считали, что нужно было посвятить в документе больше места Украине. Американцы же были раздражены и какое-то время думали о том, что убрать все положения, связанные с поддержкой Киева.