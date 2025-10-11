Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 11 октября: ВС России поразили топливную инфраструктуру ВСУ - РИА Новости, 11.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:07 11.10.2025
Спецоперация, 11 октября: ВС России поразили топливную инфраструктуру ВСУ
Спецоперация, 11 октября: ВС России поразили топливную инфраструктуру ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 11.10.2025
Спецоперация, 11 октября: ВС России поразили топливную инфраструктуру ВСУ

Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ в субботу.
Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1495 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Сырский заявил о ликвидации оперативно-стратегических группировок ВСУ
Вчера, 18:16

Восток, запад, СВО, мнение

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что большая часть Украины безопасна, и в связи с этим призывает прямо сейчас отправить туда западных военных - вопреки предупреждениям России.
Позиция Пхеньяна по украинскому вопросу остается ясной и последовательной, страна всегда будет поддерживать стремление России устранить первопричины этого кризиса и защитить свой суверенитет, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.
Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для России исключительно важной является позиция КНДР по поводу СВО.
В Венгрии начинается сбор подписей против военных планов Брюсселя, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Действия ВСУ

Командиры 71-й бригады ВСУ побоялись, что подчиненные не пойдут в бой, и сказали им, что отправляют их на ротацию, тогда как на самом деле послали на штурм, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Раде пожаловались на плачевное положение ВСУ в зоне СВО
Вчера, 20:04
До 90% штурмовиков потеряли 225-й полк и 71-я бригада ВСУ во время атаки в районе Алексеевки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Командование ВСУ из-за стремительного продвижения ВС РФ на харьковском направлении задействовало наемников из так называемого "Иностранного легиона", но они понесли потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Командование ВСУ запрещает помогать оставшимся в Константиновке мирным жителям, практически все украинские чиновники выехали из Константиновки, рассказал солдат 3-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Сергей Громов на записи,

Потери ВСУ и Украины

Ночной взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Харьковской области, где ВСУ копило технику и топливо, а также базировался личный состав ВСУ и иностранные специалисты по управлению дронами и артиллерией, произошел в городе Чугуев Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Оборудование энергетической инфраструктуры повреждено после взрывов в ночь на субботу в Одессе, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Сырский сделал тяжелое признание о ситуации на фронте
Вчера, 13:41

Оружие для Киева, реакция РФ

Россия уже имеет меры для противодействия ракетам Tomahawk, заявил РИА Новости первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Эффективность систем ПВО Patriot на Украине упала до 6%, сообщил украинский телеканал "Еспрессо", ссылаясь на комментарий украинского генерал-лейтенанта в отставке, экс-заместителя главы украинского генштаба Игоря Романенко.
Депутат Верховной рады Сергей Соболев предложил в качестве гарантий безопасности разместить ядерные боеголовки США на территории Украины.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсуждали по телефону возможность получения Киевом ракет Tomahawk, сообщает портал Axios со ссылкой на два источника.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Украинские операторы БПЛА изменили тактику атак на Покровском направлении
Вчера, 07:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКНДР (Северная Корея)Борис ДжонсонКим Чен ЫнДмитрий МедведевВооруженные силы УкраиныЕдиная РоссияВерховная Рада Украины
 
 
