Рейтинг@Mail.ru
В Минэнерго Сербии высказались о национализации NIS - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/serbiya-2047712458.html
В Минэнерго Сербии высказались о национализации NIS
В Минэнерго Сербии высказались о национализации NIS - РИА Новости, 11.10.2025
В Минэнерго Сербии высказались о национализации NIS
Власти Сербии не хотят национализировать "Нефтяную индустрию Сербии" (NIS), выступают против отъема российской собственности в Европе, но у президента... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T17:28:00+03:00
2025-10-11T17:28:00+03:00
сербия
сша
европа
александр вучич
марко рубио
павел сорокин
нефтяная индустрия сербии
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038703341_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_2fa682b7964b2e53f4d9ee64397b0131.jpg
https://ria.ru/20251005/vulin-2046488455.html
https://ria.ru/20251010/sanktsii-2047413091.html
сербия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038703341_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea6c03ac3327c54404ec2af3db6d4b81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, сша, европа, александр вучич, марко рубио, павел сорокин, нефтяная индустрия сербии, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире
Сербия, США, Европа, Александр Вучич, Марко Рубио, Павел Сорокин, Нефтяная индустрия Сербии, Газпром, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире
В Минэнерго Сербии высказались о национализации NIS

В Минэнерго Сербии высказались о национализации NIS. Подробности

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг Сербии
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Власти Сербии не хотят национализировать "Нефтяную индустрию Сербии" (NIS), выступают против отъема российской собственности в Европе, но у президента Александра Вучича нет "волшебной палочки" для разрешения ситуации с санкциями США, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
NIS утром 9 октября сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января и многократно переносились. В пятницу состоялось внеочередное заседание совета директоров NIS по инициативе сербских членов совета, посвященное планам работы в условиях санкций.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Вулин назвал цель санкций США против NIS
5 октября, 13:53
"Мы много раз сказали - президент и члены правительства, - что не хотим национализировать и отчуждать ничью собственность и что скандально, что собственность отнимается сегодня, и мы свидетели этому в Европе, прежде всего, отчуждается российская собственность, мы не хотим этого делать. Мы хотим быть надежным направлением для инвесторов из РФ, США, КНР, Японии и всего мира, это наша цель. И хотим, прежде всего, действовать в наших правовых рамках и международного права, быть хорошими партнерами для всех, кто планирует вкладывать в нашу страну. Но мы слышали вчера, что руководство компании надеется, что Александр Вучич найдет какое-то решение на высшем уровне, но знаете, даже у президента Сербии нет "волшебной палочки", - сказала Джедович-Ханданович в эфире Радио и телевидения Сербии и напомнила, что Вучич недавно провел разговор в США с госсекретарем Марко Рубио.
В субботу глава минэнерго Сербии сообщила, что власти страны ожидают услышать предложения по обеспечению дальнейшей работы NIS от замминистра энергетики РФ Павла Сорокина и главы правления "Газпром нефти" Александра Дюкова, их встреча с сербским президентом назначена на понедельник.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил в четверг о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
Рабочие на предприятии Нефтяной индустрии Сербии (NIS) - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Посол России назвал санкции США против NIS политическим решением
10 октября, 02:08
 
СербияСШАЕвропаАлександр ВучичМарко РубиоПавел СорокинНефтяная индустрия СербииГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала