В Минэнерго Сербии высказались о национализации NIS

БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Власти Сербии не хотят национализировать "Нефтяную индустрию Сербии" (NIS), выступают против отъема российской собственности в Европе, но у президента Александра Вучича нет "волшебной палочки" для разрешения ситуации с санкциями США, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.