Задержанный в Приморье француз не хотел бы ехать из Владивостока в Лиссабон

УССУРИЙСК (Приморский край), 11 окт - РИА Новости, Инна Эстрина. Французский велосипедист Софиан Сехили, арестованный в Приморье за незаконное пересечение государственной границы РФ, сообщил в интервью РИА Новости, что установить мировой рекорд по пересечению Евразии из Владивостока в Лиссабон помешает "роза ветров".
Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России. Уссурийский районный суд арестовал француза до 4 октября, защита обжаловала это решение. Приморский краевой суд в четверг отклонил апелляцию и оставил француза в СИЗО.
"Путешествовать из Владивостока в Лиссабон для установления мирового рекорда по пересечению Евразии на велосипеде - это не очень хорошая идея из-за ветра. "Роза ветров" такова, что она дует с запада на восток. И если ты едешь с востока на запад, то много встречных ветров попадается", - сказал французский велосипедист в ответ на вопрос агентства о том, попробует ли он установить рекорд в обратном направлении, проехав из Владивостока до Лиссабона.
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых — Турция, Иран, Казахстан, Монголия и Китай. Финиш Сехили запланировал во Владивостоке.
Уссурийский районный суд 30 сентября продлил до 3 ноября срок содержания под стражей Сехили по делу о незаконном пересечении госграницы РФ (часть 1 статьи 322 УК РФ). Защита обжаловала это решение, заявила РИА Новости адвокат французского велопутешественника Алла Кушнир. Она также рассказала агентству, что подаст и кассационную жалобу на решение Приморского крайсуда, который в четверг оставил француза в СИЗО.
В изоляторе Уссурийска Сехили посетил председатель краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин. По его словам, француза беспокоит отсутствие регулярного душа и непривычная еда, но остальные условия его устраивают.
Кроме того, у Сехили побывала почетный консул Франции.
9 октября, 05:38