Арестованный в Приморье француз рассказал, как учит русский язык
04:25 11.10.2025
Арестованный в Приморье француз рассказал, как учит русский язык
Арестованный в Приморье француз рассказал, как учит русский язык - РИА Новости, 11.10.2025
Арестованный в Приморье француз рассказал, как учит русский язык
Французский велосипедист Софиан Сехили, арестованный в Приморье за незаконное пересечение государственной границы РФ, рассказал в интервью РИА Новости, что... РИА Новости, 11.10.2025
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Арестованный в Приморье француз рассказал, как учит русский язык

Задержанный в Приморье велосипедист Сехили выучил "слова дружбы" по-русски

УССУРИЙСК (Приморский край), 11 окт - РИА Новости, Инна Эстрина. Французский велосипедист Софиан Сехили, арестованный в Приморье за незаконное пересечение государственной границы РФ, рассказал в интервью РИА Новости, что ежедневно учит русские слова, его запас пополнился не только словом "спасибо", но и "большое спасибо", а также обращением "мой друг" и днями недели.
Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России. Уссурийский районный суд арестовал француза до 4 октября, защита обжаловала это решение. Адвокат Сехили Алла Кушнир ранее рассказала РИА Новости, что французский велопутешественник начал учить в СИЗО русский язык: научился здороваться и говорить "спасибо".
Французский велосипедист Софиан Сехили
Арестованный в Приморье француз научился говорить по-русски "спасибо"
5 октября, 12:40
5 октября, 12:40
"Я учу каждый день по чуть-чуть, понемножку: (слова- ред.) "понедельник", "вторник", "здравствуйте", "спасибо", "спасибо большое", "пожалуйста", "мой друг", "утром", "вечером", - сказал Сехили.
Он добавил, что самым трудным для него оказалось слово "воскресенье". Француз произносил его как "воскреценье", но к концу беседы ему удалось выучить этот день недели правильно.
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых - Турция, Иран, Казахстан, Монголия и Китай. Финиш Сехили запланировал во Владивостоке.
Уссурийский районный суд 30 сентября продлил до 3 ноября срок содержания под стражей Сехили по делу о незаконном пересечении госграницы РФ (часть 1 статьи 322 УК РФ). Защита обжаловала это решение.
В изоляторе Уссурийска Сехили посетил председатель краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин. По его словам, француза беспокоит отсутствие регулярного душа и непривычная еда, но остальные условия его устраивают.
Кроме того, у Сехили побывала почетный консул Франции.
Прокуратура Приморского края
Арестованный в Приморье француз выразил надежду на скорую встречу с родными
