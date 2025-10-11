Арестованный в Приморье француз рассказал, как учит русский язык

УССУРИЙСК (Приморский край), 11 окт - РИА Новости, Инна Эстрина. Французский велосипедист Софиан Сехили, арестованный в Приморье за незаконное пересечение государственной границы РФ, рассказал в интервью РИА Новости, что ежедневно учит русские слова, его запас пополнился не только словом "спасибо", но и "большое спасибо", а также обращением "мой друг" и днями недели.

Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России . Уссурийский районный суд арестовал француза до 4 октября, защита обжаловала это решение. Адвокат Сехили Алла Кушнир ранее рассказала РИА Новости, что французский велопутешественник начал учить в СИЗО русский язык: научился здороваться и говорить "спасибо".

"Я учу каждый день по чуть-чуть, понемножку: (слова- ред.) "понедельник", "вторник", "здравствуйте", "спасибо", "спасибо большое", "пожалуйста", "мой друг", "утром", "вечером", - сказал Сехили.

Он добавил, что самым трудным для него оказалось слово "воскресенье". Француз произносил его как "воскреценье", но к концу беседы ему удалось выучить этот день недели правильно.

Иран, Казахстан, Монголия и Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых - Турция Китай . Финиш Сехили запланировал во Владивостоке

Уссурийский районный суд 30 сентября продлил до 3 ноября срок содержания под стражей Сехили по делу о незаконном пересечении госграницы РФ (часть 1 статьи 322 УК РФ). Защита обжаловала это решение.

В изоляторе Уссурийска Сехили посетил председатель краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин. По его словам, француза беспокоит отсутствие регулярного душа и непривычная еда, но остальные условия его устраивают.