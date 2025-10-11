Рейтинг@Mail.ru
Арестованный в Приморье француз выразил надежду на скорую встречу с родными
04:17 11.10.2025 (обновлено: 04:27 11.10.2025)
Арестованный в Приморье француз выразил надежду на скорую встречу с родными
Французский велосипедист Софиан Сехили, арестованный в Приморье за незаконное пересечение государственной границы РФ, в интервью РИА Новости рассказал о своей... РИА Новости, 11.10.2025
россия, евразия, лиссабон (город), софиан сехили, приморский краевой суд, общество
Россия, Евразия, Лиссабон (город), Софиан Сехили, Приморский краевой суд, Общество
Арестованный в Приморье француз выразил надежду на скорую встречу с родными

УССУРИЙСК (Приморский край), 11 окт - РИА Новости, Инна Эстрина. Французский велосипедист Софиан Сехили, арестованный в Приморье за незаконное пересечение государственной границы РФ, в интервью РИА Новости рассказал о своей семье и выразил надежду на скорую встречу с родными, также он записал обращение к своим родным.
Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России. Уссурийский районный суд арестовал француза до 4 октября, защита обжаловала это решение. Приморский краевой суд в четверг отклонил апелляцию и оставил француза в СИЗО.
"Привет, Фанни, привет, мама, привет, папа, Яннис, Сабрина, все. Как дела? Я надеюсь, что через не очень долгое время прибуду, это возможно. Поэтому нужно, чтобы мы вместе верили в это, нужно сохранять надежду в это... Вот и все. Пройдет немного времени, и мы будем так счастливы, как бывали редко ранее", - сказал Сехили, обращаясь к своей семье.
Он рассказал РИА Новости, что дома его ждёт подруга и вся семья.
"У моей мамы восемь сестёр и братьев, у нас большая и дружная семья. И мы поддерживаем друг друга, стараемся помогать... Надеюсь, что в скором времени я встречусь со своей семьёй. Моя тётя приболела, я надеюсь быть рядом с ней тоже, поддерживать её. Надеюсь, что с ней будет всё хорошо. Надеюсь, что всё будет хорошо", - сказала собеседник агентства.
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых - Турция, Иран, Казахстан, Монголия и Китай. Финиш Сехили запланировал во Владивостоке.
Уссурийский районный суд 30 сентября продлил до 3 ноября срок содержания под стражей Сехили по делу о незаконном пересечении госграницы РФ (часть 1 статьи 322 УК РФ). Защита обжаловала это решение, заявила РИА Новости адвокат французского велопутешественника Алла Кушнир. Она также рассказала агентству, что подаст и кассационную жалобу на решение Приморского крайсуда, который в четверг оставил француза в СИЗО.
В изоляторе Уссурийска Сехили посетил председатель краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин. По его словам, француза беспокоит отсутствие регулярного душа и непривычная еда, но остальные условия его устраивают.
Кроме того, у Сехили побывала почетный консул Франции.
