Сборная Венгрии обыграла Армению в матче отбора к ЧМ-2026

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сборная Венгрии переиграла команду Армении в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы F в Будапеште завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Даниэль Лукач (56-я минута) и Жомбор Грубер (90+4).
(Бендегуз Болла)
В следующем матче сборная Венгрии 14 октября сыграет в гостях с португальцами, а команда Армении в этот же день на выезде встретится с ирландцами.
