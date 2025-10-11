Сборная Венгрии обыграла Армению в матче отбора к ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
21:07 11.10.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Венгрии обыграла Армению в матче отбора к ЧМ-2026

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сборная Венгрии переиграла команду Армении в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы F в Будапеште завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Даниэль Лукач (56-я минута) и Жомбор Грубер (90+4).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа F
11 октября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Венгрия
2 : 0
Армения
56‎’‎ • Daniel Lukacs
(Бендегуз Болла)
90‎’‎ • Жомбор Грубер
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Венгрии одержала первую победу в текущем отборочном этапе и набрала 4 очка. Команда занимает второе место в турнирной таблице, где лидируют португальцы (6 очков) с матчем в запасе. Сборная Армении (3) располагается на третьем месте, а замыкают таблицу ирландцы (1).
В следующем матче сборная Венгрии 14 октября сыграет в гостях с португальцами, а команда Армении в этот же день на выезде встретится с ирландцами.
