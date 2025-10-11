https://ria.ru/20251011/roskosmos-2047696101.html
"Роскосмос" показал видео испытаний блока первой ступени "Союз-5"
2025-10-11T14:12:00+03:00
Огневые испытания блока первой ступени новой ракеты "Союз-5"
"Роскосмос" показал видеоролик огневых испытаний блока первой ступени новой ракеты "Союз-5".
Испытания прошли вчера в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности, это завершающий этап наземной отработки.
