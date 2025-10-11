Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" показал видео испытаний блока первой ступени "Союз-5"
Наука 2021январь
Наука
 
14:12 11.10.2025
"Роскосмос" показал видео испытаний блока первой ступени "Союз-5"
"Роскосмос" показал видеоролик огневых испытаний блока первой ступени новой ракеты "Союз-5". РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T14:12:00+03:00
2025-10-11T14:12:00+03:00
наука
казахстан
роскосмос
научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности
рд-171мв
россия
казахстан
россия
казахстан, роскосмос, научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности, рд-171мв, россия
Наука, Казахстан, Роскосмос, Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности, РД-171МВ, Россия
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "Роскосмос" показал видеоролик огневых испытаний блока первой ступени новой ракеты "Союз-5".
В Telegram-канале госкорпорации опубликовано видео, где с нескольких ракурсов показано включение двигателя, испускаемое им пламя и вздымающиеся клубы пепла.
Видео мышей после космического полета на Бионе-М №2 - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Ученые впервые показали мышей сразу после полета на "Бионе-М" №2
23 сентября, 16:45
Огневые испытания прошли вчера в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности. Как подчеркнули в "Роскосмосе", это завершающий этап наземной отработки.
Блок оснащен кислородно-керосиновым двигателем РД-171МВ тягой 800 тонн разработки НПО Энергомаш. Вчера на испытаниях он отработал положенные 160 секунд.
"Это позволяет приступить к лётно-конструкторским испытаниям ракеты-носителя "Союз-5", создаваемой предприятием "Роскосмоса" — Ракетно-космическим центром "Прогресс", - рассказали в госкорпорации.
Ракета "Союз-5" предназначена для запусков по совместному с Казахстаном проекту "Байтерек" автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
МИД России осудил решение Австралии по визам делегации "Роскосмоса"
8 октября, 15:36
 
НаукаКазахстанРоскосмосНаучно-испытательный центр ракетно-космической промышленностиРД-171МВРоссия
 
 
