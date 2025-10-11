Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников ВСУ в Воронежской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:27 11.10.2025 (обновлено: 05:52 11.10.2025)
Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников ВСУ в Воронежской области
Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников ВСУ в Воронежской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Несколько беспилотников ВСУ обнаружены и уничтожены в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"Внимание! В Воронеже, Нововоронеже и Лискинском районе - отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Дежурными силами ПВО в одном из городов Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев.
Он отметил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоронежская областьВооруженные силы УкраиныАлександр Гусев (губернатор)ВоронежНововоронеж
 
 
