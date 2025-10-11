https://ria.ru/20251011/pvo-2047648194.html
Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников ВСУ в Воронежской области
Несколько беспилотников ВСУ обнаружены и уничтожены в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 11.10.2025
