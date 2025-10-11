Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане потушили открытый огонь на складах - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 11.10.2025 (обновлено: 13:51 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/pozhar-2047693902.html
В Дагестане потушили открытый огонь на складах
В Дагестане потушили открытый огонь на складах - РИА Новости, 11.10.2025
В Дагестане потушили открытый огонь на складах
Открытое горение на складах в Карабудахкентском районе Дагестана ликвидировано, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T13:38:00+03:00
2025-10-11T13:51:00+03:00
происшествия
республика дагестан
карабудахкентский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047694695_0:9:1204:686_1920x0_80_0_0_0a7df6b7223b4b6de20712786becec4c.jpg
https://ria.ru/20251011/pozhar-2047660788.html
республика дагестан
карабудахкентский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047694695_0:0:916:686_1920x0_80_0_0_eb15bb5ccfdf24f700b7f464e31d0999.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, карабудахкентский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Дагестан, Карабудахкентский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане потушили открытый огонь на складах

Появились подробности после возникновения пожара на складах в Дагестане

© Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/TelegramТушение горения на складах в Карабудахкентском районе Дагестана
Тушение горения на складах в Карабудахкентском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram
Тушение горения на складах в Карабудахкентском районе Дагестана
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 11 окт - РИА Новости. Открытое горение на складах в Карабудахкентском районе Дагестана ликвидировано, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
В субботу в селе Карабудахкент загорелись два склада размерами 1200 и 1000 квадратных метров. Пожар был локализован на площади 2200 квадратных метров, обошлось без пострадавших.
"В 11.20 (мск) - ликвидация открытого горения", – говорится в сообщении.
Пожар в Сосновоборске - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Следователи назвали возможную причину пожара в Сосновоборске
06:27
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанКарабудахкентский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала