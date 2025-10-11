https://ria.ru/20251011/pozhar-2047693902.html
В Дагестане потушили открытый огонь на складах
Открытое горение на складах в Карабудахкентском районе Дагестана ликвидировано, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 11.10.2025
Появились подробности после возникновения пожара на складах в Дагестане