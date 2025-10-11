Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане загорелись два склада
08:11 11.10.2025
В Дагестане загорелись два склада
В Дагестане загорелись два склада
Два склада размерами 1200 и 1000 квадратных метров горят в селе Карабудахкент Карабудахкентского района Республики Дагестан, пожар удалось локализовать
В Дагестане загорелись два склада

Два склада горят в Дагестане, на площади 2200 кв м пожар локализован

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Два склада размерами 1200 и 1000 квадратных метров горят в селе Карабудахкент Карабудахкентского района Республики Дагестан, пожар удалось локализовать, пострадавших нет, сообщается в ГУ МЧС РФ по региону.
"В главное управление МЧС России по Республике Дагестан поступило сообщение о пожаре на складах в селе Карабудахкент Карабудахкентского района. По прибытии пожарных расчетов установлено, что горят два склада размерами 60х20 метров и 50х20 метров. Сотрудниками МЧС России пожар локализован на площади 2200 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
