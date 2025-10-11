В Дагестане загорелись два склада

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Два склада размерами 1200 и 1000 квадратных метров горят в селе Карабудахкент Карабудахкентского района Республики Дагестан, пожар удалось локализовать, пострадавших нет, сообщается в ГУ МЧС РФ по региону.