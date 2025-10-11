"Должны погибнуть тысячи". Польша раскрыла план войны с Россией

Польские военные во время совместных учений войск НАТО в Польше. Архивное фото

© AP Photo / Alik Keplicz Польские военные во время совместных учений войск НАТО в Польше

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Варшава усиленно готовится к войне. Численность войск на границах растет. Расходы на армию бьют рекорды, а высказывания властей о России становятся все откровеннее. Впрочем, за словами политиков скрываются более опасные намерения. Что задумали в Польше — в материале РИА Новости.

На всех направлениях

Сейчас в армии 200 тысяч человек, но Министерство обороны вводит в ноябре программу подготовки резервистов.

© AP Photo / Czarek Sokolowski Польские военные во время учений на северо-востоке Польши © AP Photo / Czarek Sokolowski Польские военные во время учений на северо-востоке Польши

"До конца этого года планируется обучить несколько тысяч солдат, в 2026-м — 30 тысяч", — передает радиостанция RMF FM. Добровольцы овладеют стрелковым оружием, полевой медициной, управлением беспилотниками.

Военные расходы в бюджете с 2022-го по 2025-й выросли троекратно — с 16,6 до 48,7 миллиарда долларов. Это уже 4,7% ВВП страны.

Таким образом, Польша стала одним из немногих участников НАТО, практически выполнивших требование увеличить финансирование армии до 5% ВВП.

Много тратят на инфраструктуру альянса. Для облегчения снабжения военной техники горючим проложат трубу из Германии. Это обойдется в 5,5 миллиарда долларов. Зачем все это, никто и не думает скрывать.

"В 1960-70-х в НАТО создали разветвленную сеть трубопроводов. Это сделали на случай столкновения с Советским Союзом, а реально — с Россией", — отметил замминистра обороны Цезари Томчик.

© AP Photo / Lukasz Szelemej Техника НАТО прибывает в порт Польши © AP Photo / Lukasz Szelemej Техника НАТО прибывает в порт Польши

Войска гонят к границе. И не только на восток. Президент Кароль Навроцкий счел необходимым усилить и западный фланг.

"Польская элита, несмотря на внутренние противоречия, единодушна во внешнеполитических амбициях. Варшава стремится усилиться в Европе и НАТО. Рвутся в лидеры всего ЕС. Для этого нужны мощные вооруженные силы", — пояснил РИА Новости ведущий аналитик РИСИ Сергей Ермаков.

Беседа с призраком

С другой стороны, обострять ситуацию в Балтийском море поляки пока опасаются. Глава киевского режима требовал от Навроцкого закрыть акваторию из-за "теневого флота" Москвы, но получил однозначный и резкий отказ.

© AP Photo / Czarek Sokolowski Президент Польши Кароль Навроцкий © AP Photo / Czarek Sokolowski Президент Польши Кароль Навроцкий

"Подобные решения не принимаются на основе слов Зеленского, потому что неизбежны конкретные социальные и экономические последствия", — заявил президент Польши. Дескать, эти вопросы надо обсуждать с военными.

Такая осторожность несколько контрастирует с рассказами Навроцкого о спиритических сеансах с духом русофоба и антисоветчика маршала Юзефа Пилсудского.

© AP Photo Маршал Юзеф Пилсудский в Варшаве, 5 ноября 1927 года © AP Photo Маршал Юзеф Пилсудский в Варшаве, 5 ноября 1927 года

"Мы разговариваем почти каждый день. Тем очень много: с одной стороны — польско-большевистская война 1920 года, с другой — текущая международная ситуация", — признался он.

И, конечно, умолчал, что именно Пилсудский, возглавив отколовшуюся от Российской империи Польшу, выступил агрессором в войне с Советской Россией. На кредиты Великобритании, Франции и США Варшава стремилась не только восстановить Речь Посполитую в границах 1772 года, но и установить на Украине лояльный полякам режим "самостийника" и антисемита Симона Петлюры.

© Фото : public domain Председатель Директории УНР Симон Петлюра и глава Польского государства Юзеф Пилсудский в Виннице. Апрель 1920 года © Фото : public domain Председатель Директории УНР Симон Петлюра и глава Польского государства Юзеф Пилсудский в Виннице. Апрель 1920 года

Авантюра едва не стоила Польше столицы, хотя и позволила присоединить западные области Украины и Белоруссии. Потери с обеих сторон — десятки тысяч. Гуманизма к советским пленным режим Пилсудского не проявлял. Из польских концлагерей, где учиняли бессудные расправы не только над русскими, но и над евреями, немцами, не вернулся каждый шестой.

О таком, разумеется, Навроцкий тоже не обмолвился ни словом.

© Фото : public domain Польские солдаты в окопах под Милосной, август 1920 года. Советско-польская война © Фото : public domain Польские солдаты в окопах под Милосной, август 1920 года. Советско-польская война

Откровенное признание

Современная Польша все же далека от своего межвоенного прошлого, когда в обществе были широко распространены идеи восстановления территории "от моря до моря". Несмотря на вбросы в СМИ о мнимой российской угрозе, по данным сентябрьского опроса IRBIS , почти половина поляков (49,1%) не пошла бы добровольцами на войну. Причем меньше всего на такое согласна молодежь: 69% в возрасте от 18 до 29 лет.

Эту характерную черту современного общества признает и правительство. Премьер-министр Дональд Туск отметил, что в духовном отношении поляки уступают русским.

"Их преимущество — ментальность. <…> Они готовы к борьбе, они готовы чем-то пожертвовать", — посетовал он.

© AP Photo / Leon Neal Премьер-министр Польши Дональд Туск © AP Photo / Leon Neal Премьер-министр Польши Дональд Туск

И это сказывается на армии.

материале Gazeta Wyborcza (GW) польские военные на правах анонимности сообщили: боеспособных сил у Польши катастрофически мало. Максимум — 30 тысяч человек.

Остальные, по словам одного сухопутного генерала, находятся "в штабах, на командных пунктах, в рекрутинговых центрах и складах". Многие старшие офицеры в Варшаве никогда не покидали столичный округ. Из-за реформ последних тридцати лет большинство военных, по сути, — чиновники в армейских погонах.

"Для того чтобы мы стали адаптироваться к реальному полю боя, должны погибнуть первые десять тысяч человек", — сообщил GW высокопоставленный функционер из армейских структур.

© AP Photo / Czarek Sokolowski Польские военные во время учений. Архивное фото © AP Photo / Czarek Sokolowski Польские военные во время учений. Архивное фото

Политолог Вадим Трухачев считает, что поляки не собираются "воевать влобовую".

"Они не безумцы. У них национальное государство, для которого жизни граждан имеют значение. Поэтому в прямое столкновение с Россией польская армия не ввяжется. Основной фронт — на идеологическом поле. Например, Варшава сейчас через соцсети пытается обработать мозги белорусов, рассчитывая на смену власти в Минске в 2030-м. Это куда опаснее военных приготовлений. За ширмой позерских заявлений поляки занимаются очень опасными вещам", — отметил аналитик в беседе с РИА Новости.