ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Военные расходы Польши за четыре года выросли примерно в три раза, выяснило РИА Новости, проанализировав информацию из открытых источников.

Так, в 2022 году они составили 16,6 миллиарда долларов, в 2023 - 31,6 миллиарда долларов, в 2024 – 38 миллиардов. На 2025 год военные расходы Польши запланированы уже на уровне 48,7 миллиарда долларов, что составляет 4,7% ВВП страны.

Польша в 2024–2025 годах существенно усилила военную группировку на восточном фланге НАТО за счёт рекордного роста оборонного бюджета, масштабных закупок основных боевых танков, ударных вертолетов и сопутствующей техники, а также перевооружения и перегруппировки формирований северо-восточного и восточного военных округов.

Белоруссии. Ряд ключевых единиц тяжёлой техники – американские танки Abrams и вертолеты Apache, южнокорейские танки K2 - уже поставляется и распределяется по дивизионам и бригадам, отвечающим за охрану рубежей в направлении российского Калининграда

На 2026 год Польша запланировала рекордный военный бюджет в размере 200 миллиардов злотых (около 55 миллиардов долларов или 4,8% ВВП), что делает страну одной из лидирующих по удельной доле оборонных расходов в НАТО. Эти средства частично направляются на ускоренные закупки тяжёлой техники и расширение инфраструктуры приёма зарубежных контингентов.

За последние несколько лет было заключено множество крупнейших контрактов на закупку вооружения и военной техники. Это, в частности, межправительственное соглашение с США на поставку 250 современных танков M1A2 SEPv3 (помимо ранее приобретённых партий бывших в употреблении M1A1). В пакет также входят инженерные и эвакуационные машины, мостоукладчики и логистика. Кроме того, Польша заключила крупные контракты на закупку корейских K2 - как на первоначальную партию, так и на дополнительную крупную поставку в 2025 году (мультимиллиардный контракт, подписан 1 августа 2025 года). K2 также планируется вводить в танковые батальоны подразделений северо-востока.

Не меньшее внимание польские военные уделяют закупкам самых современных реактивных систем залпового огня, в частности, HIMARS, которые распределялись в подразделения северо-восточного направления. Часть HIMARS уже направлялись в 16-ю механизированную дивизию.

Большая часть современных бронетанковых средств и реактивных систем направляется в район границы с Калининградской областью России - в формирования 16-й и 15-й механизированных дивизий и сопутствующие бригады.