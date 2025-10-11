https://ria.ru/20251011/podrobnosti--2047679397.html
Появились подробности после падения обломков БПЛА в Волгограде
Появились подробности после падения обломков БПЛА в Волгограде - РИА Новости, 11.10.2025
Появились подробности после падения обломков БПЛА в Волгограде
Власти обследуют дома и соцобъекты, пострадавшие от падения обломков БПЛА ВСУ в Красноармейском районе Волгограда, сообщает мэрия города в своем... РИА Новости, 11.10.2025
красноармейский район
волгоград
волгоградская область
вооруженные силы украины
происшествия
красноармейский район
волгоград
волгоградская область
