Появились подробности после падения обломков БПЛА в Волгограде

"В Красноармейском районе Волгограда организовано обследование жилых и социальных объектов, в которых минувшей ночью были повреждены окна в результате падения обломков БПЛА. Работы по восстановлению окон планируется провести в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении мэрии.