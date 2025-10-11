Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности после падения обломков БПЛА в Волгограде
10:24 11.10.2025
Появились подробности после падения обломков БПЛА в Волгограде
Появились подробности после падения обломков БПЛА в Волгограде
Власти обследуют дома и соцобъекты, пострадавшие от падения обломков БПЛА ВСУ в Красноармейском районе Волгограда, сообщает мэрия города в своем... РИА Новости, 11.10.2025
происшествия
Появились подробности после падения обломков БПЛА в Волгограде

Появились детали после падения обломков БПЛА в Красноармейском районе Волгограда

ВОЛГОГРАД, 11 окт – РИА Новости. Власти обследуют дома и соцобъекты, пострадавшие от падения обломков БПЛА ВСУ в Красноармейском районе Волгограда, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Волгоградской области в Telegram-канале администрации региона сообщал, что в ночь на субботу обломки БПЛА повредили окна трех домов, школы и детсада в Красноармейском районе Волгограда, один человек получил легкие раны – его жизни угрозы нет.
"В Красноармейском районе Волгограда организовано обследование жилых и социальных объектов, в которых минувшей ночью были повреждены окна в результате падения обломков БПЛА. Работы по восстановлению окон планируется провести в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении мэрии.
