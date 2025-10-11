В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 26,5 миллиона рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, которые под видом сотрудников различных учреждений и силовых структур около пяти месяцев "обрабатывали" пенсионерку, в итоге лишившуюся более 26,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.
Как отмечается, в пятницу в полицию Красногвардейского района обратилась 71-летняя жительница одного из домов на Заневском проспекте.
"(По словам заявительницы. — Прим. ред.), с мая по сентябрь этого года ей неоднократно поступали телефонные звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками различных учреждений и силовых структур, которые под предлогом "необходимости декларирования денежных средств и сохранения имущества" убедили ее в разных местах в Петербурге передать неизвестным курьерам денежные средства разными суммами, в общей сложности — в размере 26 512 000 рублей", — рассказали в ГУ МВД.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть четвертая статьи 159 УК России), полиция ищет предполагаемых фигурантов.