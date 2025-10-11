Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 26,5 миллиона рублей - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 11.10.2025 (обновлено: 12:22 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/peterburg-2047682922.html
В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 26,5 миллиона рублей
В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 26,5 миллиона рублей - РИА Новости, 11.10.2025
В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 26,5 миллиона рублей
Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, которые под видом сотрудников различных учреждений и силовых структур около пяти месяцев "обрабатывали" пенсионерку, в РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T11:13:00+03:00
2025-10-11T12:22:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
красногвардейский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975551722_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_31e32836ace136b35c5824af858bc4c9.jpg
https://ria.ru/20251010/moshenniki-2047512103.html
санкт-петербург
россия
красногвардейский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975551722_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_4054a948206f9982a6bf0e39496bd6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, красногвардейский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Красногвардейский район
В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 26,5 миллиона рублей

В Петербурге мошенники за 5 месяцев лишили пенсионерку 26,5 млн руб

© iStock.com / Milan_JovicМошенник
Мошенник - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© iStock.com / Milan_Jovic
Мошенник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, которые под видом сотрудников различных учреждений и силовых структур около пяти месяцев "обрабатывали" пенсионерку, в итоге лишившуюся более 26,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.
Как отмечается, в пятницу в полицию Красногвардейского района обратилась 71-летняя жительница одного из домов на Заневском проспекте.
"(По словам заявительницы. — Прим. ред.), с мая по сентябрь этого года ей неоднократно поступали телефонные звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками различных учреждений и силовых структур, которые под предлогом "необходимости декларирования денежных средств и сохранения имущества" убедили ее в разных местах в Петербурге передать неизвестным курьерам денежные средства разными суммами, в общей сложности — в размере 26 512 000 рублей", — рассказали в ГУ МВД.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть четвертая статьи 159 УК России), полиция ищет предполагаемых фигурантов.
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 20 миллионов рублей
Вчера, 13:54
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияКрасногвардейский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала