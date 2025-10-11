В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 26,5 миллиона рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, которые под видом сотрудников различных учреждений и силовых структур около пяти месяцев "обрабатывали" пенсионерку, в итоге лишившуюся более 26,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.